Nihat Özdemir istifa etti mi? TFF açıkladı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Nihat Özdemir istifa etti mi? TFF açıkladı

istifa etti mi? açıkladı

Nihat Özdemir istifa etti mi? TFF açıkladı

(), başkan 'in istifa ettiği haberlerini yalanladı. Resmi site üzerinden yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Özdemir ve yönetim kurulu görevinin başında olup, asılsız iddialara itibar edilmemelidir" ifadeleri kullanıldı.

(), başkan 'in istifa ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan federasyon başkanımız Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu görevinin başında olup, asılsız iddialara itibar edilmemelidir" ifadeleri yer aldı.

  1. 03.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 19:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nihat Özdemir istifa etti mi? TFF açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN