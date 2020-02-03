Nihat Özdemir istifa etti mi? TFF açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği haberlerini yalanladı. Resmi site üzerinden yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu görevinin başında olup, asılsız iddialara itibar edilmemelidir" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan federasyon başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu görevinin başında olup, asılsız iddialara itibar edilmemelidir" ifadeleri yer aldı.
- 03.02.2020
- Güncelleme: 03.02.2020 19:47
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