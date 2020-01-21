Son model Skoda
Çaykur Rizespor, ikinci yarıya ‘bomba gibi’ girdi. Yeşil-mavililer, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni yeni transferi Milan Skoda’nın golleriyle yıktı.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in ikinci yarısına süper bir giriş yaptı. Yeni transferleriyle güçlenen ve taraftarının desteğiyle ikinci devrenin perdesini açan yeşil-mavililer, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. İki takımın da kontrollü oyunu tercih ettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda daha etkili oynamaya başlayan ev sahibi Çaykur Rize golleri bu bölümde buldu.
ÖZLEM SONA ERDİ
70'te gelişen Çaykur Rizespor atağında Boldrin sağdan ortayı yaptı. Kale sahası içinde Skoda'nın vuruşu kaleci Nordfeldt'ten döndü, Rize'nin yeni transferi Skoda bir kez daha dokundu ve skoru 1-0'a getirdi. 85'te bir kez daha sahneye çıkan 34 yaşındaki Çek forvet, Aminu'nun pasında golü atıp skoru belirledi: 2-0. Çaykur Rizespor bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken içerdeki 2 maçlık galibiyet özlemini dindirdi.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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