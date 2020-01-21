Son model Skoda

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in ikinci yarısına süper bir giriş yaptı. Yeni transferleriyle güçlenen ve taraftarının desteğiyle ikinci devrenin perdesini açan yeşil-mavililer, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. İki takımın da kontrollü oyunu tercih ettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda daha etkili oynamaya başlayan ev sahibi Çaykur Rize golleri bu bölümde buldu.

ÖZLEM SONA ERDİ

70'te gelişen Çaykur Rizespor atağında Boldrin sağdan ortayı yaptı. Kale sahası içinde Skoda'nın vuruşu kaleci Nordfeldt'ten döndü, Rize'nin yeni transferi Skoda bir kez daha dokundu ve skoru 1-0'a getirdi. 85'te bir kez daha sahneye çıkan 34 yaşındaki Çek forvet, Aminu'nun pasında golü atıp skoru belirledi: 2-0. Çaykur Rizespor bu galibiyetle puanını 23'e yükseltirken içerdeki 2 maçlık galibiyet özlemini dindirdi.