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21 Ocak 2020, Salı
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Paşa’da sesleri

Paşa’da Hikmet Karaman sesleri

, hezimeti sonrasında istifa eden 'nun yerine, arayışa başladı.

, hezimeti sonrasında istifa eden 'nun yerine, arayışa başladı. Lacivertbeyazlıların, ilk yarıda 'den ayrılan 'la görüştüğü öğrenildi.

  1. 21.1.2020
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