Paşa’da Hikmet Karaman sesleri
Kasımpaşa, Trabzon hezimeti sonrasında istifa eden Teknik Direktör Tayfur Havutçu'nun yerine, arayışa başladı.
Kasımpaşa, Trabzon hezimeti sonrasında istifa eden Teknik Direktör Tayfur Havutçu'nun yerine, arayışa başladı. Lacivertbeyazlıların, ilk yarıda Kayseri'den ayrılan Hikmet Karaman'la görüştüğü öğrenildi.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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