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21 Ocak 2020, Salı
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"’u yenmek sürpriz değil"

"Trabzon’u yenmek sürpriz değil"

'de kaybeden Y.Malatya, 'a bilendi.

'de kaybeden Y.Malatya, 'a bilendi. Yönetici Hakkı Çelikel, "Trabzon'u yenmek sürpriz değil. Oyun kalitemizi ortaya koyduğumuz zaman galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.
  1. 21.1.2020
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