Galatasaray'da savunma alarm veriyor! Denizlispor maçı sonrası... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da savunma alarm veriyor! Denizlispor maçı sonrası...

Galatasaray'da savunma alarm veriyor! Denizlispor maçı sonrası...

İkinci yarıyı Yukatel Denizlispor karşısında alınan galibiyetle açan Galatasaray'da yeni transferlerden Marcelo Saracchi'nin performansı da yüzleri güldürdü. İlk resmi maçında başarılı performansını bir de asistle süsleyen Uruguaylı oyuncu taraftar ve teknik heyetten tam not aldı. Galatasaray 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmış olsa da özellikle karşılaşmanın son anlarına doğru kalesinde ardı ardına verdiği pozisyonlarla dikkat çekerken savunmadaki aksaklıklar ön plana çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...

20 Ocak 2020 Pazartesi 15:30 Güncelleme: 20.01.2020 15:30
Galatasaray'da savunma alarm veriyor! Denizlispor maçı sonrası...

Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin çok altında kalan Galatasaray ikinci yarıda perdeyi galibiyetle açmayı başardı. 18. hafta mücadelesinde sahasında Denizlispor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-1 kazanmayı bildi.

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Galatasaray'da savunma alarm veriyor! Denizlispor maçı sonrası...

Sarı-kırmızılıların golleri, uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara bomba gibi dönen Emre Akbaba ve ikinci devre için beklentilerin yüksek olduğu Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'dan geldi.

Galatasaray'da savunma alarm veriyor! Denizlispor maçı sonrası...

Yeni transferlerden Marcelo Saracchi'nin göz doldurduğu mücadelede bir diğer yeni isim Jesse Sekidika'da 86. dakikada Ömer Bayram'ın yerine oyuna dahil oldu. Mücadeleyi kazanmasına rağmen özellikle karşılaşmanın son çeyreğinde kalesinde ciddi tehlikeler atlatan sarı-kırmızılıların savunma bölgesi adeta alarm verdi.

Galatasaray'da savunma alarm veriyor! Denizlispor maçı sonrası...

GALATASARAY'DA SAVUNMA ALARM VERİYOR!
Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika transferiyle ara döneme hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da stoper konusunda işler pek yolunda gitmiyor.

Galatasaray'da savunma alarm veriyor! Denizlispor maçı sonrası...

SON ADAY IBANEZ
Stoper takviyesi için Roma'dan Mert Çetin, Sampdoria'dan Murillo'da sonuca ulaşamayan Galatasaray, rotayı Atalanta'dan Roger Ibanez'e çevirdi. Cimbom'un 21 yaşındaki Brezilyalı stoper için İtalyan kulübüne kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. 21 yaşındaki Ibanez, Ocak 2019'da 4 milyon euroya alınmıştı.

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