Galatasaray'da savunma alarm veriyor! Denizlispor maçı sonrası...
İkinci yarıyı Yukatel Denizlispor karşısında alınan galibiyetle açan Galatasaray'da yeni transferlerden Marcelo Saracchi'nin performansı da yüzleri güldürdü. İlk resmi maçında başarılı performansını bir de asistle süsleyen Uruguaylı oyuncu taraftar ve teknik heyetten tam not aldı. Galatasaray 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmış olsa da özellikle karşılaşmanın son anlarına doğru kalesinde ardı ardına verdiği pozisyonlarla dikkat çekerken savunmadaki aksaklıklar ön plana çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Yeni transferlerden Marcelo Saracchi'nin göz doldurduğu mücadelede bir diğer yeni isim Jesse Sekidika'da 86. dakikada Ömer Bayram'ın yerine oyuna dahil oldu. Mücadeleyi kazanmasına rağmen özellikle karşılaşmanın son çeyreğinde kalesinde ciddi tehlikeler atlatan sarı-kırmızılıların savunma bölgesi adeta alarm verdi.
SON ADAY IBANEZ
Stoper takviyesi için Roma'dan Mert Çetin, Sampdoria'dan Murillo'da sonuca ulaşamayan Galatasaray, rotayı Atalanta'dan Roger Ibanez'e çevirdi. Cimbom'un 21 yaşındaki Brezilyalı stoper için İtalyan kulübüne kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. 21 yaşındaki Ibanez, Ocak 2019'da 4 milyon euroya alınmıştı.