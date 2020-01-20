Galatasaray'da savunma alarm veriyor! Denizlispor maçı sonrası...

İkinci yarıyı Yukatel Denizlispor karşısında alınan galibiyetle açan Galatasaray'da yeni transferlerden Marcelo Saracchi'nin performansı da yüzleri güldürdü. İlk resmi maçında başarılı performansını bir de asistle süsleyen Uruguaylı oyuncu taraftar ve teknik heyetten tam not aldı. Galatasaray 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmış olsa da özellikle karşılaşmanın son anlarına doğru kalesinde ardı ardına verdiği pozisyonlarla dikkat çekerken savunmadaki aksaklıklar ön plana çıktı. Son dakika Galatasaray haberleri...