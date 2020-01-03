Antalyaspor'da Tamer Tuna için flaş iddia! Anlaşma şartları...
Son dakika haberi... Teknik direktör arayışında Hikmet Karaman’dan ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçen Antalyaspor, rotayı Tamer Tuna’ya çevirdi. Tecrübeli teknik adamla, prensipte anlaşan kırmızı beyazlılar Antalya’da yapılacak son toplantının ardından Tamer Tuna ile 1.5 yıllığına sözleşme imzalamayı planlıyor. Yapılacak anlaşma sonrası Tuna, ikinci yarıda kırmızı beyazlı takımın başında olacak.
Süper Lig'de flaş iddia... Antalyaspor, teknik direktör arayışında sona yaklaştı. Hikmet Karaman ve Tamer Tuna ile görüşen Antalyaspor yöneticileri son kararı dün akşam gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında verdi.
Toplantıda Hikmet Karaman'ın maddi şartlarının kulübün ekonomik yapısına uygun olmaması nedeniyle Tamer Tuna ön plana çıktı.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de görüştüğü Tamer Tuna, bugün Antalya'ya gelecek.
Antalyaspor yönetiminin Tamer Tuna ile yapacağı son görüşmede tarafların anlaşması halinde 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
Kırmızı beyazlı yönetimin Tamer Tuna ile kısa süre içerisinde imza atıp takımın yarın başlayacağı kamp çalışmalarımda yer alması hedefleniyor.
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