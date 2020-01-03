İşte Ali Palabıyık'ın ilk yarı karnesi!
Süper Lig'in ilk yarısında perde geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesi ile resmen sona erdi. MHK Başkanı Zekeri Alp yardımcısı Oğuz Sarman ile ilk yarı değerlendirmesi kapsamında düzenlenen toplantıda 'İlk yarının en yüksek puanlı hakem Ali Palabıyık' dedi. Fotomac.com.tr ekibi olarak Palabıyık'ın ilk yarı karnesini sizler için derledik. İşte Ali Palabıyık'ın dahil olduğu mücadelelerde alınan sonuçlar...
Hakem kararlarının en çok tartışılan konu olması ve yapılan hakem hataları sonrası gözler Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'e çevrilmişti. MHK Başkanı Alp, ilk devrenin tamamlanmasının ardından ilk yarı değerlendirmesi başlığı altında birçok konuya açıklık getirebilmek adına MHK başkan yardımcısı Oğuz Sarvan ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı.