İşte Ali Palabıyık'ın ilk yarı karnesi! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
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İşte Ali Palabıyık'ın ilk yarı karnesi!

Süper Lig'in ilk yarısında perde geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesi ile resmen sona erdi. MHK Başkanı Zekeri Alp yardımcısı Oğuz Sarman ile ilk yarı değerlendirmesi kapsamında düzenlenen toplantıda 'İlk yarının en yüksek puanlı hakem Ali Palabıyık' dedi. Fotomac.com.tr ekibi olarak Palabıyık'ın ilk yarı karnesini sizler için derledik. İşte Ali Palabıyık'ın dahil olduğu mücadelelerde alınan sonuçlar...

3 Ocak 2020 Cuma 12:07 Güncelleme: 03.01.2020 12:17
İşte Ali Palabıyık'ın ilk yarı karnesi!

Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarısı tamamlandı. Devrenin zirvesinde 37 puanla Sivasspor yer alırken onu 33 puanlı Medipol Başakşehir ve 32 puanla Trabzonspor takip etti.

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İşte Ali Palabıyık'ın ilk yarı karnesi!

Çekişmeli mücadelelere sahne olan ilk 17 haftanın en çok tartışılan konularından biri de şüphesiz hakem ve VAR sistemi olmuştu.

İşte Ali Palabıyık'ın ilk yarı karnesi!

Hakem kararlarının en çok tartışılan konu olması ve yapılan hakem hataları sonrası gözler Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'e çevrilmişti. MHK Başkanı Alp, ilk devrenin tamamlanmasının ardından ilk yarı değerlendirmesi başlığı altında birçok konuya açıklık getirebilmek adına MHK başkan yardımcısı Oğuz Sarvan ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek soruları yanıtladı.

İşte Ali Palabıyık'ın ilk yarı karnesi!

Merkez Hakem Kurulu Başkan yardımcısı Sarvan, konuşmasında "İlk yarının en yüksek puan alan hakemi Ali Palabıyık" sözlerini kullandı.

İşte Ali Palabıyık'ın ilk yarı karnesi!

Biz de sizler için ilk yarının en iyi hakeminin gerek orta gerekse VAR hakemi olarak dahil olduğu maçların sonuçlarını derledik.

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