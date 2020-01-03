Süper Lig'de son dakika! Transferler ve ayrılıklar peş peşe... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ocak 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Süper Lig'de son dakika! Transferler ve ayrılıklar peş peşe...

Süper Lig'de son dakika! Transferler ve ayrılıklar peş peşe...

Ara transfer dönemi için resmi açıklamalar ve son dakika gelişmeleri yavaş yavaş gelmeye başladı... Bu kapsamda Süper Lig ekipleri de gelecek isimler özelinde hummalı bir çalışma yürütüyor... Takıma katılması beklenen oyuncuların yanı sıra takımlarında düşünülmeyen yıldızlar için son dakika gelişmeleri var... Peki, o gelişmeler neler? Hangi oyuncunun hangi takıma transfer olması an meselesi?

3 Ocak 2020 Cuma 10:34 Güncelleme: 03.01.2020 10:38
Süper Lig'de son dakika! Transferler ve ayrılıklar peş peşe...

İşte son dakika transfer haberleri... Transferde sürpriz gelişmeler ve ara transferde patlaması beklenen transfer bombaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de son dakika! Transferler ve ayrılıklar peş peşe...

YUTO NAGATOMO

Geçtiğimiz sezon yaşadığı akciğer sönmesi sakatlığından sonra bir türlü eski performansına geri dönemeyen Nagatomo ile yollar ayrılıyor... Japon yıldızın İtalya'ya geri dönmesi veya ülkesine gitmesi bekleniyor. Fesih konusunda sorun çıkarması beklenmeyen tecrübeli oyuncuyla sözleşmeler karşılıklı olarak feshedilecek. Fatih Terim basın toplantısında söylediği "Ayrılsak da beraberiz" sözünü Japon yıldız için kullandığı öne sürülüyor.

Süper Lig'de son dakika! Transferler ve ayrılıklar peş peşe...

JEREMAIN LENS

Beşiktaş'ta aldığı 2.3 milyon Euro ile kulübün en çok para ödediği isimlerden olan Hollandalı yıldız, bir türlü siyah-beyazlıların beklediği performansı sergileyememişti. Beşiktaş'ta, yıldız oyuncuya teklif gelmesi halinde yüksek maliyeti nedeniyle Jeremain Lens ile yolların ayrılması planlanıyor...

Süper Lig'de son dakika! Transferler ve ayrılıklar peş peşe...

ALPER POTUK

Sezon başında Fenerbahçe'den aldığı maaşı yüzde 50 indiren Alper Potuk, buna rağmen bu sezon ikisi Türkiye Kupası olmak üzere sadece 7 maçta forma giyebildi. Toplam 282 dakika oynayan Potuk, ne gol ne asist üretebildi. Sarı-lacivertli ekip Alper Potuk'u göndermek istiyor ama yıldız oyuncunun ne karar vereceği merak konusu...

Süper Lig'de son dakika! Transferler ve ayrılıklar peş peşe...

STEVEN NZONZI

Fernando'nun Sevilla'ya satılmasından sonra o mevki için transfer edilen Steven Nzonzi, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalmıştı. İlk geldiği zamanlar iyi bir performans sergileyen Fransız yıldız, sonrasında performansı iyiden iyiye düşmüş ve en sonunda da kadro dışı kalmıştı. Aslan, Nzonzi'yi ara transfer döneminde tekrar Roma'ya gönderecek...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN