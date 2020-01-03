Süper Lig'de son dakika! Transferler ve ayrılıklar peş peşe...

Ara transfer dönemi için resmi açıklamalar ve son dakika gelişmeleri yavaş yavaş gelmeye başladı... Bu kapsamda Süper Lig ekipleri de gelecek isimler özelinde hummalı bir çalışma yürütüyor... Takıma katılması beklenen oyuncuların yanı sıra takımlarında düşünülmeyen yıldızlar için son dakika gelişmeleri var... Peki, o gelişmeler neler? Hangi oyuncunun hangi takıma transfer olması an meselesi?