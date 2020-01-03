Süper Lig'de son dakika! Transferler ve ayrılıklar peş peşe...
Ara transfer dönemi için resmi açıklamalar ve son dakika gelişmeleri yavaş yavaş gelmeye başladı... Bu kapsamda Süper Lig ekipleri de gelecek isimler özelinde hummalı bir çalışma yürütüyor... Takıma katılması beklenen oyuncuların yanı sıra takımlarında düşünülmeyen yıldızlar için son dakika gelişmeleri var... Peki, o gelişmeler neler? Hangi oyuncunun hangi takıma transfer olması an meselesi?
YUTO NAGATOMO
Geçtiğimiz sezon yaşadığı akciğer sönmesi sakatlığından sonra bir türlü eski performansına geri dönemeyen Nagatomo ile yollar ayrılıyor... Japon yıldızın İtalya'ya geri dönmesi veya ülkesine gitmesi bekleniyor. Fesih konusunda sorun çıkarması beklenmeyen tecrübeli oyuncuyla sözleşmeler karşılıklı olarak feshedilecek. Fatih Terim basın toplantısında söylediği "Ayrılsak da beraberiz" sözünü Japon yıldız için kullandığı öne sürülüyor.
JEREMAIN LENS
Beşiktaş'ta aldığı 2.3 milyon Euro ile kulübün en çok para ödediği isimlerden olan Hollandalı yıldız, bir türlü siyah-beyazlıların beklediği performansı sergileyememişti. Beşiktaş'ta, yıldız oyuncuya teklif gelmesi halinde yüksek maliyeti nedeniyle Jeremain Lens ile yolların ayrılması planlanıyor...
ALPER POTUK
Sezon başında Fenerbahçe'den aldığı maaşı yüzde 50 indiren Alper Potuk, buna rağmen bu sezon ikisi Türkiye Kupası olmak üzere sadece 7 maçta forma giyebildi. Toplam 282 dakika oynayan Potuk, ne gol ne asist üretebildi. Sarı-lacivertli ekip Alper Potuk'u göndermek istiyor ama yıldız oyuncunun ne karar vereceği merak konusu...
STEVEN NZONZI
Fernando'nun Sevilla'ya satılmasından sonra o mevki için transfer edilen Steven Nzonzi, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalmıştı. İlk geldiği zamanlar iyi bir performans sergileyen Fransız yıldız, sonrasında performansı iyiden iyiye düşmüş ve en sonunda da kadro dışı kalmıştı. Aslan, Nzonzi'yi ara transfer döneminde tekrar Roma'ya gönderecek...