Zirvede büyük yangın
Lider Sivasspor kazandı, 4 büyükler kaybetti, hesaplar karıştı. Zirvedeki Yiğido, en yakın rakibine 6 puan fark attı. 4 büyük takım bu sezon ilk kez aynı haftada üzüldü G.Antep, G.Birliği ve Kasımpaşa haftayı kârlı tamamladı.
Süper Lig, tarihi sezonlarından birisini daha yaşıyor. Sivasspor kasırgası dinmek bilmiyor. Haftanın kazananı Anadolu olurken, 4 Büyükler bu sezon bir ilke imza attı. F.Bahçe, lider Sivasspor'la puan farkını düşürmek için gittiği Sivas'ta buz kesti. Şampiyonluk ruhunu yansıtan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri futbol dersi verdi. G.Saray içinse işler ters gitmeye devam ediyor. 10 kişi kalan Ankaragücü'ne 2-0'dan puan kaptırmaları zaten kötü olan moral-kondisyonu daha da aşağıya çekti.
NE TRABZON NE BEŞİKTAŞ
G.Saray ve F.Bahçe'nin puan kayıpları, Trabzonspor ile Beşiktaş'ı iştahlandırması gerekirken, tam tersi oldu. Sergen Yalçın, efsanesi olduğu Beşiktaş'ı hem de Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'la devirip, zirve yolunda darbe vurdu. Sahaya en son çıkan Trabzon da bol sürprizli ilginç haftanın kurbanlarından oldu. Fırtına da fırsatı kullanamadı ve Denizli'ye kaybederek, ikincilik şansını elinin tersiyle itti. Rize'de kazanan Paşa'yla, evinde geçit vermeyen G.Birliği ve G.Antep ise haftayı kârlı kapattı.
HAFTANIN GOLÜ BIFOUMA Y.MALATYA
Bifouma, Güven'e feleğini şaşırttı, sonra müthiş bir plase yaptı. Stancu'nun röveşatası da jeneriklikti.
HAFTANIN ASİSTİ MERT HAKAN SİVASSPOR
Sivas'ın parlayan yıldızı, F.Bahçe karşısında da asistçi özelliğini konuşturdu. Kaleye hareketlenen Fernando'yu klas bir arapasıyla golle buluşturdu.
HAFTANIN KURTARIŞI SERKAN KONYASPOR
Yaptığı kurtarışlarla Konyaspor'un Başakşehir karşısında puan almasını sağladı. Trabzon'u yenen Denizli'de de Stachowiak, kalesinde devleşti.
GOL KRALLIĞI
JAHOVIC Y.MALATYA
Jahovic........Y.MALATYA....10
Stancu..........G.BİRLİĞİ.........10 S
örloth..........TRABZON.........9
Cisse ............ALANYA............9
Muriç............F.BAHÇE...........9
ASİST KRALLIĞI
CANER BEŞİKTAŞ
Caner............BEŞİKTAŞ.........6
Guilherme....Y.MALATYA......6
Ljajic.............BEŞİKTAŞ.........5
Kruse............F.BAHÇE...........5
Visca.............BAŞAKŞEHİR...5
HAFTANIN OLAYI LİGDE KARTAL PENÇESİ
Beşiktaş'ın sembol isimlerinin çalıştırdığı takımlar, haftaya damga vurdu. Sivasspor'la Rıza Çalımbay, Yeni Malatyaspor'la Sergen Yalçın, Denizlispor'la Şifo Mehmet ve Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu, 3 puan sevinci yaşadı. Çalımbay, Yalçın ve Şifo'nun takımları, şampiyonluk adayları Fenerbahçe, Beşiktaş ile Trabzon'dan 3 puan aldı.
HAFTANIN HOCASI RIZA ÇALIMBAY SİVASSPOR
Sivasspor, Rıza Çalımbay yönetiminde şovunu sürdürüyor. Rıza Hoca, F.Bahçe karşısında taktik dehasını ortaya koydu. Rakibi iyi çözdü. Etkili silahlarından yine maksimum verimi almayı başarıp zirveye ambargo koydu.
HAFTANIN YILDIZI: RODALLEGA DENİZLİSPOR
CEZA TAHTASI
KIRMIZI KART
Hafez (Kasımpaşa) Rodrigues (F.Bahçe) Orgill (A.Gücü)
SARI KART
Sadiku, Youssef, Haris (K.Paşa), Emre, Fatih (Sivas), Mustafa (Denizli), Siopis (Alanya), Anicic (Konya), Chibsah (G.Antep), Berkan (Göztepe), Ufuk (Antalya)
HAFTANIN TAKIMI SİVASSPOR
Bu Sivas'a yan bakılmıyor. F.Bahçe'yi de eli boş gönderen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 7'de 7 yaptı, şampiyonluk yarışına renk kattı.
HAFTANIN SÖZÜ ALİ KOÇ
F.Bahçe Başkanı Koç, Sivas'taki yenilgi sonrası takıma mesaj gönderdi: "Kötü oynadık, kaybetmeyi hak ettik. Radikal kararları, gerekli tedbirleri alacağız. Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik."
HAFTANIN FOTOĞRAFI
Süper Lig'in lideri Sivasspor, Fenerbahçe galibiyetini taraftarıyla doyasıya kutladı. Bu anı ölümsüzleştiren Yiğidolar, ortaya da böyle tabloluk bir fotoğraf koydu.
- 18.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
-
Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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