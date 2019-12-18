Zirvede büyük yangın

Süper Lig, tarihi sezonlarından birisini daha yaşıyor. Sivasspor kasırgası dinmek bilmiyor. Haftanın kazananı Anadolu olurken, 4 Büyükler bu sezon bir ilke imza attı. F.Bahçe, lider Sivasspor'la puan farkını düşürmek için gittiği Sivas'ta buz kesti. Şampiyonluk ruhunu yansıtan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri futbol dersi verdi. G.Saray içinse işler ters gitmeye devam ediyor. 10 kişi kalan Ankaragücü'ne 2-0'dan puan kaptırmaları zaten kötü olan moral-kondisyonu daha da aşağıya çekti.



NE TRABZON NE BEŞİKTAŞ

G.Saray ve F.Bahçe'nin puan kayıpları, Trabzonspor ile Beşiktaş'ı iştahlandırması gerekirken, tam tersi oldu. Sergen Yalçın, efsanesi olduğu Beşiktaş'ı hem de Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'la devirip, zirve yolunda darbe vurdu. Sahaya en son çıkan Trabzon da bol sürprizli ilginç haftanın kurbanlarından oldu. Fırtına da fırsatı kullanamadı ve Denizli'ye kaybederek, ikincilik şansını elinin tersiyle itti. Rize'de kazanan Paşa'yla, evinde geçit vermeyen G.Birliği ve G.Antep ise haftayı kârlı kapattı.



HAFTANIN GOLÜ BIFOUMA Y.MALATYA

Bifouma, Güven'e feleğini şaşırttı, sonra müthiş bir plase yaptı. Stancu'nun röveşatası da jeneriklikti.



HAFTANIN ASİSTİ MERT HAKAN SİVASSPOR

Sivas'ın parlayan yıldızı, F.Bahçe karşısında da asistçi özelliğini konuşturdu. Kaleye hareketlenen Fernando'yu klas bir arapasıyla golle buluşturdu.



HAFTANIN KURTARIŞI SERKAN KONYASPOR

Yaptığı kurtarışlarla Konyaspor'un Başakşehir karşısında puan almasını sağladı. Trabzon'u yenen Denizli'de de Stachowiak, kalesinde devleşti.



GOL KRALLIĞI



JAHOVIC Y.MALATYA

Jahovic........Y.MALATYA....10

Stancu..........G.BİRLİĞİ.........10 S

örloth..........TRABZON.........9

Cisse ............ALANYA............9

Muriç............F.BAHÇE...........9



ASİST KRALLIĞI



CANER BEŞİKTAŞ

Caner............BEŞİKTAŞ.........6

Guilherme....Y.MALATYA......6

Ljajic.............BEŞİKTAŞ.........5

Kruse............F.BAHÇE...........5

Visca.............BAŞAKŞEHİR...5



HAFTANIN OLAYI LİGDE KARTAL PENÇESİ

Beşiktaş'ın sembol isimlerinin çalıştırdığı takımlar, haftaya damga vurdu. Sivasspor'la Rıza Çalımbay, Yeni Malatyaspor'la Sergen Yalçın, Denizlispor'la Şifo Mehmet ve Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu, 3 puan sevinci yaşadı. Çalımbay, Yalçın ve Şifo'nun takımları, şampiyonluk adayları Fenerbahçe, Beşiktaş ile Trabzon'dan 3 puan aldı.



HAFTANIN HOCASI RIZA ÇALIMBAY SİVASSPOR

Sivasspor, Rıza Çalımbay yönetiminde şovunu sürdürüyor. Rıza Hoca, F.Bahçe karşısında taktik dehasını ortaya koydu. Rakibi iyi çözdü. Etkili silahlarından yine maksimum verimi almayı başarıp zirveye ambargo koydu.

HAFTANIN YILDIZI: RODALLEGA DENİZLİSPOR



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART

Hafez (Kasımpaşa) Rodrigues (F.Bahçe) Orgill (A.Gücü)



SARI KART

Sadiku, Youssef, Haris (K.Paşa), Emre, Fatih (Sivas), Mustafa (Denizli), Siopis (Alanya), Anicic (Konya), Chibsah (G.Antep), Berkan (Göztepe), Ufuk (Antalya)



HAFTANIN TAKIMI SİVASSPOR

Bu Sivas'a yan bakılmıyor. F.Bahçe'yi de eli boş gönderen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri 7'de 7 yaptı, şampiyonluk yarışına renk kattı.



HAFTANIN SÖZÜ ALİ KOÇ

F.Bahçe Başkanı Koç, Sivas'taki yenilgi sonrası takıma mesaj gönderdi: "Kötü oynadık, kaybetmeyi hak ettik. Radikal kararları, gerekli tedbirleri alacağız. Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik."



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Süper Lig'in lideri Sivasspor, Fenerbahçe galibiyetini taraftarıyla doyasıya kutladı. Bu anı ölümsüzleştiren Yiğidolar, ortaya da böyle tabloluk bir fotoğraf koydu.

