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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Birlik Erdoğan ile görüşecek

Birlik Erdoğan ile görüşecek

Kulüpler  ve Başkanı Mehmet Sepil, Türk futbolunda yapısal değişiklik olması gerektiğini, bu yapılmadan sorunların ortadan kalkmayacağını söyledi. Başkan Mehmet Sepil, bu konunun sadece ve Kulüpler Birliği'nin çözeceği bir sorun olmadığını, bu doğrultuda Birlik olarak Başkan 'la da görüşeceklerini belirtti.

Kulüpler ve Başkanı Mehmet Sepil, Türk futbolunda yapısal değişiklik olması gerektiğini, bu yapılmadan sorunların ortadan kalkmayacağını söyledi. Başkan Mehmet Sepil, bu konunun sadece ve Kulüpler Birliği'nin çözeceği bir sorun olmadığını, bu doğrultuda Birlik olarak Başkan 'la da görüşeceklerini belirtti.
  1. 7.12.2019
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