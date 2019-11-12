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12 Kasım 2019, Salı
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Türk tarihinin rekoru kırıldı

Türk futbol tarihinin rekoru kırıldı

Geride kalan haftalarda 21 yaş altı 24 futbolcu ligimizde şans bulurken, bu değer Türk tarihinin en yüksek rakamı oldu. 'un 15 yaşındaki oyuncusu Demir, golüyle lig rekorunu kırarken, ’un 19’luk kalecisi kurtarışlarıyla haftaya damgasını vurdu.

'de geride kalan 11 haftaya genç futbolcular damga vurdu. Geçtiğimiz yılların aksine ekipler 21 yaş altı futbolculara daha fazla fırsat tanıdı ve Türk tarihi rekoru da kırıldı. Şu ana kadar 18 takımımızda 24'ü, 21 yaşın altında futbolcu şans buldu. Bu değer geçtiğimiz yılın aynı döneminde 12, 2017-18 sezonunda 18, 2016-17 sezonunda ise 14 olmuştu. Geride kalan sezona göre Süper Lig'de iki kat daha fazla gençlere şans verildi.

18 VE 19 YAŞINDAKİLERE BİLE GÜVENMİYORUZ

G.Birliği karşısında 'un 15 yaşındaki futbolcusu Demir de attığı golle lig tarihinin de en genç gol atan ismi oldu. Emre aynı zamanda tüm Avrupa'nın da bu sezon gol atan en genç golcüsü. Emre'nin golünü de 17 yaşındaki Nurettin hazırladı. Öte yandan 'da kaleye geçen 19 yaşındaki bir diğer genç yetenek de yaptığı 7 net kurtarışla maçın kahramanı oldu. Genç futbolculara geçtiğimiz yıllara göre daha fazla fırsat veren Türk ekipleri buna rağmen majör liglerin uzağında kaldı. Şu ana kadar 'da 50, 'da 38, 'de 34, 'da 33, 'da ise 31 tane 21 yaş altı isim süre aldı. Bu sezon ligimizde 15 yaşında 1, 17 yaşında 1, 18 yaşında 2, 19 yaşında 7, 20 yaşında 13, 21 yaşında ise 14 isim kendisine yer bulabildi.

SON 10 SEZONUN EN İYİSİ!

Sabah'ın haberine göre; Son 10 sezona baktığımızda 2019-20 sezonu gençlerin önünü açtı. 2010-11 sezonundan itibaren yapılan değerlendirmede bu sezon 24 genç oyuncuya şans veren kulüplerimiz bu sayıya en çok 2012-13 döneminde 21 oyuncuyla yaklaşabilmişti.

  1. 12.11.2019
  2. Güncelleme: 12.11.2019 08:00
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