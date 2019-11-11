Monchi'nin gözü Emre Demir'de

Süper Lig'de bu hafta Gençlerbirliği ağlarına attığı golle rekor kıran Kayserispor'un 15 yaşındaki genç yeteneği Emre Demir Avrupa'nın gündemine girmeyi başardı.

Kayserispor altyapısından yetişen ve '10' numara oynama yeteneği olan 15 yaşındaki genç yıldız, geçtiğimiz transfer döneminde Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin dikkatini çekmişti.

Gençlerbirliği maçında gol atarak bir kez daha adından söz ettiren ve PSG ile Barcelona'nın altyapılarında deneme antrenmanlarına çıkan yetenekli futbolcu bir kez daha Monchi'nin listesine girdi.

CAVANI'YE BENZETTİLER

Attığı golle "Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu" unvanını alan Emre Demir, Avrupa basınında da manşet olmuştu. Fransızlar genç yıldızı saç stili ve tarzı nedeniyle Cavani'ye benzettiler.