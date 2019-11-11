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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Monchi'nin gözü 'de

Monchi'nin gözü Emre Demir'de

Sevilla'da sportif direktörlük görevini yürüten Monchi, daha önce de listesine aldığı 'un 15 yaşındaki genç yeteneği 'i yeniden izlemeye başladı.

'de bu hafta ağlarına attığı golle rekor kıran 'un 15 yaşındaki genç yeteneği Avrupa'nın gündemine girmeyi başardı.

Kayserispor altyapısından yetişen ve '10' numara oynama yeteneği olan 15 yaşındaki genç yıldız, geçtiğimiz döneminde Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin dikkatini çekmişti.

Gençlerbirliği maçında gol atarak bir kez daha adından söz ettiren ve ile 'nın altyapılarında deneme antrenmanlarına çıkan yetenekli futbolcu bir kez daha Monchi'nin listesine girdi.

CAVANI'YE BENZETTİLER

Attığı golle "Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu" unvanını alan Emre Demir, Avrupa basınında da manşet olmuştu. Fransızlar genç yıldızı saç stili ve tarzı nedeniyle Cavani'ye benzettiler.

  1. 11.11.2019
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