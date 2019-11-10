Emre Demir Avrupa basınını salladı! "Cavani..."

Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'un deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçta ön plana çıkan isim konuk takımdan Emre Demir oldu. 15 yaşındaki genç futbolcu, attığı golle Süper Lig rekoru kırarken Avrupa basının da gündemine girdi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
10 Kasım 2019 Pazar 10:55
Güncelleme: 10.11.2019 11:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Karşılaşmada en dikkat çeken detay konuk takımda forma giyen Emre Demir'in gol atması oldu.
15 yaşındaki genç yıldız, Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını Enes Ünal'dan devralırken, Avrupa basının gündemine girmeyi de başardı.
beINSportsFrance, oyuncunun attığı golü paylaşırken genç yıldızın kırdığı rekora gönderme yaptı.
Öte yandan Fransız basınından RMC Sport Emre Demir için "15 yıl ve 9 ay ile en genç golcü" başlığını atarken, oyuncuyla ilgili geniş bir haber kaleme aldı.