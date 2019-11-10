Emre Demir Avrupa basınını salladı! 'Cavani...' - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
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Emre Demir Avrupa basınını salladı! "Cavani..."

Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'un deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçta ön plana çıkan isim konuk takımdan Emre Demir oldu. 15 yaşındaki genç futbolcu, attığı golle Süper Lig rekoru kırarken Avrupa basının da gündemine girdi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

10 Kasım 2019 Pazar 10:55 Güncelleme: 10.11.2019 11:07
Emre Demir Avrupa basınını salladı! Cavani...

Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi.

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Emre Demir Avrupa basınını salladı! Cavani...

Karşılaşmada en dikkat çeken detay konuk takımda forma giyen Emre Demir'in gol atması oldu.

Emre Demir Avrupa basınını salladı! Cavani...

15 yaşındaki genç yıldız, Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu unvanını Enes Ünal'dan devralırken, Avrupa basının gündemine girmeyi de başardı.

Emre Demir Avrupa basınını salladı! Cavani...

beIN Sports France, oyuncunun attığı golü paylaşırken genç yıldızın kırdığı rekora gönderme yaptı.

Emre Demir Avrupa basınını salladı! Cavani...

Öte yandan Fransız basınından RMC Sport Emre Demir için "15 yıl ve 9 ay ile en genç golcü" başlığını atarken, oyuncuyla ilgili geniş bir haber kaleme aldı.

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