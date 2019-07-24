Sevilla sportif direktörü Monchi bombayı patlatıyor! Türk yıldız... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Sevilla sportif direktörü Monchi bombayı patlatıyor! Türk yıldız... Son dakika transfer haberleri

Sevilla sportif direktörü Monchi bombayı patlatıyor! Türk yıldız... Son dakika transfer haberleri

Türkiye'den İspanya'ya... Avrupa'da 'Transfer Sihirbazı' olarak bilinen ve genelde genç yetenekleri dev kulüplere astronomik fiyatlarla satarak dikkat çeken Monchi, 15 yaşındaki Türk yıldızın peşine düştü. İşte son dakika transfer haberine dair son gelişmeler...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:32 Güncelleme: 24.07.2019 12:54
Sevilla sportif direktörü Monchi bombayı patlatıyor! Türk yıldız... Son dakika transfer haberleri

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, 15 yaşındaki Türk yeteneğin peşine düştü.

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Sevilla sportif direktörü Monchi bombayı patlatıyor! Türk yıldız... Son dakika transfer haberleri

Gözüne kestirdiği ismi bitirmek için hiç beklemeyen ve resmi temaslar kurarak olumlu geri dönüş alan Monchi işi bitiriyor...

Sevilla sportif direktörü Monchi bombayı patlatıyor! Türk yıldız... Son dakika transfer haberleri

Her iki ayağını kullanabildiği gibi teknik kapasitesi hayli yüksek olan Emre için Monchi'nin Süper Lig ekibinin başkanı ile bir araya geldi.

Sevilla sportif direktörü Monchi bombayı patlatıyor! Türk yıldız... Son dakika transfer haberleri

O ekip Kayserispor!.. Sevilla ile sarı kırmızılılar arasında kısa bir süre içerisinde anlaşma yapılacağı belirtildi.

Sevilla sportif direktörü Monchi bombayı patlatıyor! Türk yıldız... Son dakika transfer haberleri

Kayserispor alt yapısından yetişen ve '10' numara oynama yeteneği olan 15 yaşındaki Emre Demir Sevilla'nın takibine takıldı.

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