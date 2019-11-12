Galatasaray'ın yıldızına mesaj iletildi: Kendinize kulüp bulun!

Galatasaray'da Real Madrid'e karşı alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından Fatih Terim radikal bir karar almış ve bazı isimleri Gaziantep FK maçında sahaya sürmemişti. Bu kararın ardından Terim takımda görmek istemediği bir ismi yönetime bildirdi. Sarı-kırmızılı yönetimde yıldız futbolcunun menajerine, "Kendinize kulüp bulun" mesajını iletti. İşte ayrıntılar...

12 Kasım 2019 Salı 08:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





