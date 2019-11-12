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Galatasaray'ın yıldızına mesaj iletildi: Kendinize kulüp bulun!
Galatasaray'da Real Madrid'e karşı alınan 6-0'lık mağlubiyetin ardından Fatih Terim radikal bir karar almış ve bazı isimleri Gaziantep FK maçında sahaya sürmemişti. Bu kararın ardından Terim takımda görmek istemediği bir ismi yönetime bildirdi. Sarı-kırmızılı yönetimde yıldız futbolcunun menajerine, "Kendinize kulüp bulun" mesajını iletti. İşte ayrıntılar...
12 Kasım 2019 Salı 08:27
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Son şampiyon Galatasaray yeni sezona istediği gibi başlayamamıştı.
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Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 2 mağlubiyet 4 beraberlik 5 galibiyet ile 19 ğuan toplayan sarı kırmızılılar ligin 6'ıncı sırasında yer alıyor.
Cimbom ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet 1 beraberlik alarak büyük hayal kırıklığı yarattı.
Son olarak RealMadrid karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyet bardağı taşıran son damla oldu.
Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim, bu tarihi yenilginin ardından bazı futbolcuları Gaizantep FK maçında sahaya sürmemişti.