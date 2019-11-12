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12 Kasım 2019, Salı
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Mustafa Cengiz'den flaş seçim açıklaması

Galatasaray'da gündemin ana maddesi seçimler... Sarı-kırmızılı takımda Mustafa Cengiz yönetimi idari ibrasızlık kararına mahkeme tarafından tedbir koydurmuştu. Tedbir kararının kalkması ile birlikte 1 ay içinde seçim yapmak zorunda olan sarı-kırmızılılarda Mustafa Cengiz'in yeniden aday olup olamayacağı merak konusuyken kulüp kayyum tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından başkan Mustafa Cengiz'den açıklama geldi. İşte o sözler...
12 Kasım 2019 Salı 07:26
Mustafa Cengiz'den flaş seçim açıklaması

Galatasaray yönetiminden 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay mahkemeye başvurup, 2019 Mart Genel Kurulu'nda çıkan idari ibrasızlık kararına tedbir koydurmuştu.

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Mustafa Cengiz'den flaş seçim açıklaması

Mahkeme de tedbirin devamına karar vermişti. Son gelen bilgilere göre İstanbul Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nde "seçime gidin" kararı çıktı. Fakat şöyle bir maddeyle beraber: Seçme ve seçilme haklarının saklı kalması şartıyla.

Mustafa Cengiz'den flaş seçim açıklaması

Yani davacılar yönünden tedbirin devamı... Davacılar ise Albayrak ile Günay. Davacılar arasında başkan Mustafa Cengiz bulunmadığı için seçime girememe tehlikesi konuşuluyordu.

Mustafa Cengiz'den flaş seçim açıklaması

Konuyla ilgili Galatasaray Başkanı Cengiz'den açıklama geldi.

Mustafa Cengiz'den flaş seçim açıklaması

G.Saray'da yeniden seçim iddiaları gündeme gelirken sarı-kırmızılı yönetim dün toplanıp belirsizliğe son noktayı koydu: Seçim yok... İstanbul Asliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, 'seçime gidin' kararı alırken bir mahkeme daha aynı kararı verdi.

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