Mustafa Cengiz'den flaş seçim açıklaması

Galatasaray'da gündemin ana maddesi seçimler... Sarı-kırmızılı takımda Mustafa Cengiz yönetimi idari ibrasızlık kararına mahkeme tarafından tedbir koydurmuştu. Tedbir kararının kalkması ile birlikte 1 ay içinde seçim yapmak zorunda olan sarı-kırmızılılarda Mustafa Cengiz'in yeniden aday olup olamayacağı merak konusuyken kulüp kayyum tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından başkan Mustafa Cengiz'den açıklama geldi. İşte o sözler...

12 Kasım 2019 Salı 07:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





