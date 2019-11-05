Beşiktaş'ta yıldızlar feda odasına!

Beşiktaş Yönetim Kurulu, dün haftalık toplantı için bir araya gelirken, gündemin ana maddesi mali konulardı. Yıl sonuna kadar yapılacak ödemeleri tamamlamak adına kaynak arayışlarına girişen siyah-beyazlı idarecilerin ilk etapta 100 milyon TL aradığı belirtildi. Toplantıda ocak ayı için şimdiden transfer yapılanması da konuşuldu. Mali yönden sürdürülebilir bir yapı adına maliyetleri aşağı çekmeye çalışan Başkan Çebi ve ekibi, yüksek maaş alan bazı futbolcularla birlikte sözleşmesi sezon sonu bitecek olan isimlerle şimdiden görüşme yapılmasını kararlaştırdı. Ligin devre arasında gelecek yılı planlayacak olan yönetim, ara transfer döneminde bazı oyuncuları görüşmeye çağıracak.

GÖZLER JEREMAIN LENS'TE

Sözleşmesı 2022'de bitecek olan ve senelik 2.2 milyon Euro net maaşı olan Jeremain Lens bu isimlerin başında geliyor. Siyah-beyazlılardan yıllık 3 milyon Euro kazanan Domagoj Vida ile de devre arası sözleşme revize etmek için masaya oturmayı planlayan yönetim, 2 milyon Euro maaşla oynayan Oğuzhan Özyakup'u da görüşmeye çağıracak. Kartal'da bir diğer ana gündem maddesi de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Caner Erkin… Takımın tecrübeli isimlerinin performansından memnun olan siyah-beyazlı yönetim, bu isimlerle bir yıl daha yola devam etme noktasında görüşme sağlayacak.



Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, bu sezon Beşiktaş'ın ligdeki 9 maçına da ilk 11'de başlarken 2 golüyle de takımına katkıda bulundu.

BOYD'A YAKIN MARKAJ

Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Euro'ya alınan ve bekleneni veremeyen Tyler Boyd için yönetim devreye girme kararı aldı. Adem Ljajic ile bire bir temasa geçen Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ ile transferden sorumlu yönetici olan Erdal Torunoğulları, Boyd'u geri kazanmak için düğmeye bastı. ABD'li oyuncuya yakın ilgi gösteren iki yönetici de kendisine güvenini geri kazanmasını sağlamayı amaçlıyor.



KOCADAĞ: YENİDEN BİRLİK OLDUK

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, son 4 haftada gelen galibiyetlerle birlikte camiada oluşan birlik havasının süreceğini söyledi. Takımın öz güveninin yerine geldiğini ve Yukatel Denizli maçını kazanıp milli araya daha da rahat bir şekilde girmek istediklerini açıklayan Kocadağ, "Yarışın içinde olacağız. Önemli olan takım olabilmek. Bu duyguyu aşıladık. Camiaya birlik beraberlik duygusunu verdik. Hocamızın tartışılacak bir tarafı yok" diye konuştu.

COME TO BEŞİKTAŞ MARIO BALOTELLI

Serie A'da Verona-Brescia maçında ev sahibi ekibin taraftarları, Balotelli'ye ırkçı söylemlerde bulunurken Beşiktaş taraftarı da hemen devreye girdi. İtalyan futbolcu yapılanlar sonrasında rakibiyle mücadele ederken bir anda topu eline alıp taraftarlara fırlattı. Balotelli güçlükle ikna edilirken Beşiktaş taraftarı da sosyal medyadan "Hak ettiğin değeri hiçbir zaman göremedin", "Seninleyiz Balotelli", "Come to Beşiktaş", "Bize gel gerçek sevgiyi gör" mesajları ile yıldız oyuncuyu Beşiktaş'ta oynamaya çağırdı.