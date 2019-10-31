Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yarın Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadeleyle başlayacak. Galatasaray ile Rize ekibi, Türk Telekom Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN:
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
2 KASIM CUMARTESİ:
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
3 KASIM PAZAR:
14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)
16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 KASIM PAZARTESİ:
20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü (Eryaman)
- 31.10.2019
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Beşiktaş'ta Caner Erkin farkı!
Toplam 1
Yorum
savaş Talsica çok koşan bir takımda başarılı olur.BJK mümkün değil.Adam tembel.Faydalı olmaz.BJK yırtıcı mücadeleci orta saha lazım.
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
Toplam 2
Yorum
METİN Adam geleli nerdeyse 2 ay oldu.45 dakıkayı cıkartamıyor.onun gıbı futbolcu türkiye de cok.
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Tarsus İdman Yurdu 1-3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
ercisli adil rami zajc ve potuk gönderilmeli
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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