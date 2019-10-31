Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

2 KASIM CUMARTESİ:

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

3 KASIM PAZAR:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 KASIM PAZARTESİ:

20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü (Eryaman)