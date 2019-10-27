Kasımpaşa İzmir'de 'dört' köşe!
Düşme hattında bulunan Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe'yi Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek ve Yusuf'un golleriyle 4-1 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.
Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu.
Bornova Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada deplasman ekibi, 27. dakikada Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 45+3'ü gösterirken Karim Hafez'in topu kendi kalesine göndermesiyle durum 1-1'e geldi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
51. dakikada Ricardo Quaresma, kaleci Beto'nun ayağından kaçırdığı topu kazanmak isterken sebebiyet verdiği penaltıyı gole çevirdi ve lacivert-beyazlılar üstünlüğü tekrar kazandı.
Deplasman ekibinde Mustafa Pektemek 76. dakikada farkı tekrar 2'ye çıkardı.
90+2'de Yusuf Erdoğan, İstanbul ekibi adına dördüncü golü kaydetti ve maç bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 11'e yükseltirken, Göztepe 9 puanda kaldı.
- 27.10.2019
- Güncelleme: 27.10.2019 19:04
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Ayaklanma vakti
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Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
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Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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