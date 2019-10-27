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27 Ekim 2019, Pazar
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İzmir'de 'dört' köşe!

Kasımpaşa İzmir'de 'dört' köşe!

Düşme hattında bulunan , 'in 9. haftasında deplasmanda 'yi Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek ve Yusuf'un golleriyle 4-1 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

'in 9. haftasında , deplasmanda 'ye konuk oldu.

Bornova Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada deplasman ekibi, 27. dakikada Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 45+3'ü gösterirken Karim Hafez'in topu kendi kalesine göndermesiyle durum 1-1'e geldi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

51. dakikada Ricardo Quaresma, kaleci Beto'nun ayağından kaçırdığı topu kazanmak isterken sebebiyet verdiği penaltıyı gole çevirdi ve lacivert-beyazlılar üstünlüğü tekrar kazandı.

Deplasman ekibinde Mustafa Pektemek 76. dakikada farkı tekrar 2'ye çıkardı.

90+2'de Yusuf Erdoğan, İstanbul ekibi adına dördüncü golü kaydetti ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 11'e yükseltirken, Göztepe 9 puanda kaldı.

  1. 27.10.2019
  2. Güncelleme: 27.10.2019 19:04
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