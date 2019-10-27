Günün bombasını patlattı! Ters köşe ve Galatasaray...
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery, Mesut Özil'in kadro dışı kalmasının yönetimle alınmış ortak bir karar olduğunu açıklarken, Chelsea ve Liverpool'un eski yıldızı Joe Cole'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...
27 Ekim 2019 Pazar 15:18
Güncelleme: 27.10.2019 15:19
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Joe Cole'un açıklamaları Süper Lig'i de yakından ilgilendiriyor.
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Son haftalarda Mesut Özil'in kadroya alınmaması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Emery, İngiltere basınına açıklamalarda bulunmuştu.
Arsenal Menajeri UnaiEmery şu açıklamaları yapmıştı:
"Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar. Şu an önemli olan kulüp, takım ve iyi performans sergileyebilmek."
"Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil."