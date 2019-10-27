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27 Ekim 2019, Pazar
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derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı

Ryan Donk Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı

'ın Hollandalı futbolcusu , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile oğlunun ameliyat olduğunu ve bu nedenle derbisinde forma giyemeyeceğini duyurdu.

'ın ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı takımın Hollandalı orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile derbide forma giyemeyeceğini duyurdu.

Donk'un yaptığı açıklama şöyle:

Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım.

  1. 27.10.2019
  2. Güncelleme: 27.10.2019 16:53
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