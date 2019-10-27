Ryan Donk Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı takımın Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile derbide forma giyemeyeceğini duyurdu.

Donk'un yaptığı açıklama şöyle:

Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım.