Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile oğlunun ameliyat olduğunu ve bu nedenle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini duyurdu.
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesi sarı-kırmızılı takımın Hollandalı orta saha oyuncusu Ryan Donk sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile derbide forma giyemeyeceğini duyurdu.
Donk'un yaptığı açıklama şöyle:
Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım.
- 27.10.2019
- Güncelleme: 27.10.2019 16:53
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Ayaklanma vakti
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Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
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Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
Ryan Donk Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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