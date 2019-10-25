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Fatih Terim'den flaş değişiklik! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisi 11'leri
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İki takımda da tek hedef 3 puan... Beşiktaş, derbiyi kazanıp biraz olsun nefes almak istiyor. Galatasaray'da hedef ise, Beşiktaş engelini aşıp ligde üst sıralara tırmanmak. İşte dev derbi öncesinde iki takımda yaşananlar, istatistikler ve muhtemel 11'ler...
25 Ekim 2019 Cuma 12:26
Güncelleme: 26.10.2019 11:02
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Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş, 27 Ekim Pazar günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
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İşte Beşiktaş ve Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler, derbinin istatistikleri ve muhtemel 11'ler;
BEŞİKTAŞ CEPHESİ
Ligde son oynanan Ankaragücü maçından golsüz beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Braga'ya 2-1 mağlup oldu.
Beşiktaş'ta Braga maçında Oğuzhan Özyakup ve Caner Erkin, kötü performansları sebebiyle taraftarlarca ıslıklanmıştı.
Abdullah Avcı'nın da istifaya davet edildiği Beşiktaş'ta, Galatasaray'a karşı yaşanacak bir puan kaybı ayrılığı da beraberinde getirebilir.