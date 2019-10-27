Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırladığı maçın öncesinde sarı-kırmızılı antrenör Fatih Terim ve siyah-beyazlı antrenör Abdullah Avcı'nın arasındaki gerginlik dikkat çekti.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.
Saat 19.00'da başlayan maçın öncesinde iki takım teknik direktörleri arasında gergin anlar yaşandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'i çalıştırırken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile şampiyonluk maçı öncesi bir gerginlik yaşamıştı.
Bugün oynanan karşılaşmanın öncesinde bu 'soğuk savaş'ın devam etmesi dikkat çekti. İki teknik direktör mücadele öncesi selamlaşmak için birbirlerinin yanına gitmedi.
Siyah-beyazlı çalıştırı Avcı, ısınma esnasında takımla birlikte sahaya çıktıktan sonra direkt olarak kulübeye yöneldi.
- 27.10.2019
- Güncelleme: 27.10.2019 19:39
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
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Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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