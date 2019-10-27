Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.

Saat 19.00'da başlayan maçın öncesinde iki takım teknik direktörleri arasında gergin anlar yaşandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'i çalıştırırken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile şampiyonluk maçı öncesi bir gerginlik yaşamıştı.

Bugün oynanan karşılaşmanın öncesinde bu 'soğuk savaş'ın devam etmesi dikkat çekti. İki teknik direktör mücadele öncesi selamlaşmak için birbirlerinin yanına gitmedi.

Siyah-beyazlı çalıştırı Avcı, ısınma esnasında takımla birlikte sahaya çıktıktan sonra direkt olarak kulübeye yöneldi.