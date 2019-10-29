Felipe Melo açıkladı! Galatasaray'da hikayem bitmedi döneceğim

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan flaş açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılı takımda forma giydiği dönemde yurt içi ve yurt dışında önemli başarılar elde eden ve kupalar kazanan Brezilyalı futbolcu Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurmuştu. Şu anda futbol kariyerine ülkesi Brezilya'da devam eden Felipe Melo, geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Galatasaray'ın yıldız santrforu Falcao, Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi hayali, eski takım arkadaşları Drogba ve Sneijder ile alakalı da samimi ifadeler kullandı.

29 Ekim 2019 Salı 19:48 Güncelleme: 29.10.2019 19:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





