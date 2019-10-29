Felipe Melo açıkladı! Galatasaray'da hikayem bitmedi döneceğim
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan flaş açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılı takımda forma giydiği dönemde yurt içi ve yurt dışında önemli başarılar elde eden ve kupalar kazanan Brezilyalı futbolcu Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurmuştu. Şu anda futbol kariyerine ülkesi Brezilya'da devam eden Felipe Melo, geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Galatasaray'ın yıldız santrforu Falcao, Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi hayali, eski takım arkadaşları Drogba ve Sneijder ile alakalı da samimi ifadeler kullandı.
29 Ekim 2019 Salı 19:48
Güncelleme: 29.10.2019 19:48
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Felipe Melo, beIN SPORTS'ta: Türkiye, kariyerimin en çok kupa kazandığım dönemiydi. 4 yılda 7 kupa kazandık. Türkiye'de en çok, her yıl ayrı bir şampiyonluk kutlamayı özledim.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan Brezilyalı oyunculardan oldum. Türk insanını özlüyorum.
Çünkü onlarla çok kupa kazandık. Onların tutkusunu, bana karşı olan ilgilerini gördüm.
İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOKTUR
Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi hayaliyle ilgili konuşan FelipeMelo: Bence futbolda imkansız diye bir şey yoktur. LeicesterCity yakın geçmişte İngiltere PremierLeague'i kazandı.
Takımlara bağlı olarak hiçbir şey imkansız değildir.