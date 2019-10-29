Felipe Melo açıkladı! Galatasaray'da hikayem bitmedi döneceğim - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Felipe Melo açıkladı! Galatasaray'da hikayem bitmedi döneceğim

Felipe Melo açıkladı! Galatasaray'da hikayem bitmedi döneceğim

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan flaş açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılı takımda forma giydiği dönemde yurt içi ve yurt dışında önemli başarılar elde eden ve kupalar kazanan Brezilyalı futbolcu Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurmuştu. Şu anda futbol kariyerine ülkesi Brezilya'da devam eden Felipe Melo, geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Galatasaray'ın yıldız santrforu Falcao, Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi hayali, eski takım arkadaşları Drogba ve Sneijder ile alakalı da samimi ifadeler kullandı.
29 Ekim 2019 Salı 19:48 Güncelleme: 29.10.2019 19:48
Felipe Melo açıkladı! Galatasaray'da hikayem bitmedi döneceğim

Felipe Melo, beIN SPORTS'ta: Türkiye, kariyerimin en çok kupa kazandığım dönemiydi. 4 yılda 7 kupa kazandık. Türkiye'de en çok, her yıl ayrı bir şampiyonluk kutlamayı özledim.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Felipe Melo açıkladı! Galatasaray'da hikayem bitmedi döneceğim

Türkiye'de en çok şampiyonluk yaşayan Brezilyalı oyunculardan oldum. Türk insanını özlüyorum.

Felipe Melo açıkladı! Galatasaray'da hikayem bitmedi döneceğim

Çünkü onlarla çok kupa kazandık. Onların tutkusunu, bana karşı olan ilgilerini gördüm.

Felipe Melo açıkladı! Galatasaray'da hikayem bitmedi döneceğim

İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOKTUR

Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi hayaliyle ilgili konuşan Felipe Melo: Bence futbolda imkansız diye bir şey yoktur. Leicester City yakın geçmişte İngiltere Premier League'i kazandı.

Felipe Melo açıkladı! Galatasaray'da hikayem bitmedi döneceğim

Takımlara bağlı olarak hiçbir şey imkansız değildir.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN