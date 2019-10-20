6 patlar Gençler
Antalya’ya konuk olan G.Birliği şov yaptı. Candeias (3), Sio (2) ve Stancu’nun golleriyle 3 puanı kaptı. Mücadeleyi 10 kişi bitiren Antalyaspor’un galibiyet serisi 2 maçta kaldı.
Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Gençlerbirliği bu sezonki ilk galibiyetini tam 6 golle aldı: 6-0. Ligde zor günler geçiren başkent ekibi, üst üste 2 maçını kazanıp seriyi sürdürmek isteyen Antalyaspor karşısında daha 1. dakikada Candeias'ın golüyle öne geçti. Ardından 13'te Sio ve 21'de yine Candeias ile durum 3-0 oldu.
'İSTİFA' SESLERİ
23'te Bahadır kırmızı görüp Antalya'yı 10 kişi bırakınca, Gençlerbirliği iyice coştu. Kırmızı-siyahlılar, 37'de tekrar sahneye çıkan Candeias ve 42'de Sio ile devreyi tam 5-0 önde bitirdi. 57'de Stancu'nun şık golüyle durum 6-0'a geldi. Bu arada ilk yarı sonunda Antalyalı taraftarlar teknik direktör Bülent Korkmaz'ı protesto edip "Bülent istifa" diye bağırdılar.
'TEK SORUMLU BENİM'
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan maç sonrası "6-0'lık net skorla üç puanı aldığımız için mutluyuz" derken, Antalya'nın hocası Bülent Kormaz ise "Mağlubiyetin tek sorumlusu benim" diye konuştu.
- 20.10.2019
- Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe yorumu! "Geçen seneden tek farkı..."
- Ankaragücü - Beşiktaş maçı sonrası kavga! Taraftarlar ve polisler yaralandı
- Denizli'de güvenlik zaafiyeti
- Hayrettin Aksoy: Çok büyük bir mücadele gösterdik ve Beşiktaş’tan 1 puan aldık
- Abdullah Avcı: Kazanıp bir eşik atlamak istiyorduk kazanamadık
6 patlar Gençler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.