6 patlar Gençler

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Gençlerbirliği bu sezonki ilk galibiyetini tam 6 golle aldı: 6-0. Ligde zor günler geçiren başkent ekibi, üst üste 2 maçını kazanıp seriyi sürdürmek isteyen Antalyaspor karşısında daha 1. dakikada Candeias'ın golüyle öne geçti. Ardından 13'te Sio ve 21'de yine Candeias ile durum 3-0 oldu.



'İSTİFA' SESLERİ

23'te Bahadır kırmızı görüp Antalya'yı 10 kişi bırakınca, Gençlerbirliği iyice coştu. Kırmızı-siyahlılar, 37'de tekrar sahneye çıkan Candeias ve 42'de Sio ile devreyi tam 5-0 önde bitirdi. 57'de Stancu'nun şık golüyle durum 6-0'a geldi. Bu arada ilk yarı sonunda Antalyalı taraftarlar teknik direktör Bülent Korkmaz'ı protesto edip "Bülent istifa" diye bağırdılar.



'TEK SORUMLU BENİM'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan maç sonrası "6-0'lık net skorla üç puanı aldığımız için mutluyuz" derken, Antalya'nın hocası Bülent Kormaz ise "Mağlubiyetin tek sorumlusu benim" diye konuştu.