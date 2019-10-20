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20 Ekim 2019, Pazar
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6 patlar Gençler

6 patlar Gençler

Antalya’ya konuk olan G.Birliği şov yaptı. (3), Sio (2) ve ’nun golleriyle 3 puanı kaptı. Mücadeleyi 10 kişi bitiren ’un galibiyet serisi 2 maçta kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında 'a konuk olan bu sezonki ilk galibiyetini tam 6 golle aldı: 6-0. Ligde zor günler geçiren başkent ekibi, üst üste 2 maçını kazanıp seriyi sürdürmek isteyen Antalyaspor karşısında daha 1. dakikada 'ın golüyle öne geçti. Ardından 13'te Sio ve 21'de yine Candeias ile durum 3-0 oldu.

'İSTİFA' SESLERİ
23'te Bahadır kırmızı görüp Antalya'yı 10 kişi bırakınca, Gençlerbirliği iyice coştu. Kırmızı-siyahlılar, 37'de tekrar sahneye çıkan Candeias ve 42'de Sio ile devreyi tam 5-0 önde bitirdi. 57'de 'nun şık golüyle durum 6-0'a geldi. Bu arada ilk yarı sonunda Antalyalı taraftarlar teknik direktör 'ı protesto edip "Bülent istifa" diye bağırdılar.

'TEK SORUMLU BENİM'
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan maç sonrası "6-0'lık net skorla üç puanı aldığımız için mutluyuz" derken, Antalya'nın hocası Bülent Kormaz ise "Mağlubiyetin tek sorumlusu benim" diye konuştu.

  1. 20.10.2019
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