Antalyaspor - Gençlerbirliği maçında yok yok! Rekor, kırmızı kart, gol yağmuru, istifa...  - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
19 Ekim 2019, Cumartesi
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Haberler Süper Lig Haberleri Antalyaspor - Gençlerbirliği maçında yok yok! Rekor, kırmızı kart, gol yağmuru, istifa...

- maçında yok yok! Rekor, , gol yağmuru, istifa...

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçında yok yok! Rekor, kırmızı kart, gol yağmuru, istifa...

'in 8. haftasında oynanan - maçı eşine ender rastlanan bir müsabakaya sahne oldu. Öyle ki ilk yarı 5-0 konuk ekip Gençlerbirliği üstünlüğünde tamamlanırken Süper Lig tarihinde bu sezonun yanı sıra uzun bir süre böyle bir ilk yarı sonucu yaşanmadı. Öte yandan Antalyaspor'dan Bahadır Öztürk kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gençlerbirliği'nde ise maça damga vuran isimdi ve tüm gollerde etki yarattı. İşte ayrıntılar...

- karşılaşmasında 30 dakika içerisinde 3 gol atılırken 1 çıktı. maçın devamında 2 gol atan daha atan konuk ekip, 'in 8. haftasında fark yarattı. ekibinde hat-trick yaparak maça damga vururken diğer atılan iki golün de (Giovanni Sio) asistini yaptı.

İSTİFA SESLERİ!

Öte yandan adeta şok içinde maçı takip eden Antalyaspor teknik direktörü soğuk terler dökerken ev sahibi takımın taraftarlarının hedefinde 50 yaşındaki teknik adam vardı. Kırmızı beyazlı ekibin taraftarları, "Bülent istifa" şeklinde uzun süre tezahüratta bulundu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN 5'TE 5!

Bu maç öncesinde 3 puanla (4 mağlubiyet, 3 beraberlik) 17. sırada yer alan Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının ilk yarısında 5 isabetli şut istatistiği yakalarken bu şutların hepsi golle sonuçlandı. Ev sahibi Antalyaspor ise 6 şut çekerken kaleye isabet sağlayamadı.

MÜSABAKA TARİHE GEÇTİ!

Süper Lig tarinin son döneminde ilk yarısı 5 ve daha üstü farkla tamamlanan maçlar da şöyle;

Antalyaspor 0-5 Gençlerbirliği (2019)
Karabükspor 0-6 Galatasaray (2018)
Başakşehir 5-0 Karabükspor (2018

Maça 3 gol ve 2 asistle damga vuran Daniel Candeias'ın Antalyaspor karşısındaki topla buluşma noktaları ve oyuncunun ilk yarı özeti da şu şekilde;

DANIEL CANDEIAS KİMDİR?

Daniel Candeias, 25 Şubat 1988 tarihinde Fornos de Algodres, Portekiz'de dünyaya gelmiştir. Boğa burcudur. 189 boyunda, 86 kg ağırlığındadır. Daniel João Santos Candeias gerçek adıdır. 22 Temmuz 2019 tarihinde Gençlerbirliği'ne transfer olan başarılı forvet oyuncusu, kanat mevkiilerinde de forma giymektedir. Rangers takımında orta sahada görev almıştır. Portekiz genç milli takım kadrolarında da yer alan oyuncu, şu anda milli takımından ayrıdır. Milli maçlarda 15 kez sahaya çıkmış ve 1 gol kaydetmiştir. Gençlerbirliği'ndeki sözleşmesi 2021 yılına kadardır.

  1. 19.10.2019
  2. Güncelleme: 19.10.2019 16:26
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