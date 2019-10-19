Antalyaspor - Gençlerbirliği maçında yok yok! Rekor, kırmızı kart, gol yağmuru, istifa...

Antalyaspor-Gençlerbirliği karşılaşmasında 30 dakika içerisinde 3 gol atılırken 1 kırmızı kart çıktı. maçın devamında 2 gol atan daha atan konuk ekip, Süper Lig'in 8. haftasında fark yarattı. Ankara ekibinde Daniel Candeias hat-trick yaparak maça damga vururken diğer atılan iki golün de (Giovanni Sio) asistini yaptı.

İSTİFA SESLERİ!

Öte yandan adeta şok içinde maçı takip eden Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz soğuk terler dökerken ev sahibi takımın taraftarlarının hedefinde 50 yaşındaki teknik adam vardı. Kırmızı beyazlı ekibin taraftarları, "Bülent istifa" şeklinde uzun süre tezahüratta bulundu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN 5'TE 5!

Bu maç öncesinde 3 puanla (4 mağlubiyet, 3 beraberlik) 17. sırada yer alan Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının ilk yarısında 5 isabetli şut istatistiği yakalarken bu şutların hepsi golle sonuçlandı. Ev sahibi Antalyaspor ise 6 şut çekerken kaleye isabet sağlayamadı.

MÜSABAKA TARİHE GEÇTİ!

Süper Lig tarinin son döneminde ilk yarısı 5 ve daha üstü farkla tamamlanan maçlar da şöyle;

Antalyaspor 0-5 Gençlerbirliği (2019)

Karabükspor 0-6 Galatasaray (2018)

Başakşehir 5-0 Karabükspor (2018

Maça 3 gol ve 2 asistle damga vuran Daniel Candeias'ın Antalyaspor karşısındaki topla buluşma noktaları ve oyuncunun ilk yarı özeti da şu şekilde;

DANIEL CANDEIAS KİMDİR?

Daniel Candeias, 25 Şubat 1988 tarihinde Fornos de Algodres, Portekiz'de dünyaya gelmiştir. Boğa burcudur. 189 boyunda, 86 kg ağırlığındadır. Daniel João Santos Candeias gerçek adıdır. 22 Temmuz 2019 tarihinde Gençlerbirliği'ne transfer olan başarılı forvet oyuncusu, kanat mevkiilerinde de forma giymektedir. Rangers takımında orta sahada görev almıştır. Portekiz genç milli takım kadrolarında da yer alan oyuncu, şu anda milli takımından ayrıdır. Milli maçlarda 15 kez sahaya çıkmış ve 1 gol kaydetmiştir. Gençlerbirliği'ndeki sözleşmesi 2021 yılına kadardır.