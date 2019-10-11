Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

'da maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

İstikbal Mobilya , 'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Teknik direktörlük görevine getirilen , oyuncularla yakından ilgilendi.

  1. 11.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN