Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Teknik direktörlük görevine getirilen Samet Aybaba, oyuncularla yakından ilgilendi.
- 11.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
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savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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