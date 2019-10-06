Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu!
Süper Lig'in 7.haftasında Medipol Başakşehir, Gazişehir Gaziantep deplasmanına çıkacak. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
Gazişehir: Lodygin, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Chibas, Güray, Twumasi, Muhammet Demir, Kayode.
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli.
- 06.10.2019
- Güncelleme: 06.10.2019 18:28
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
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