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06 Ekim 2019, Pazar
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'in ilk 11'i belli oldu!

Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu!

'in 7.haftasında Medipol , Gazişehir deplasmanına çıkacak. Zorlu mücadele öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Gazişehir: Lodygin, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Chibas, Güray, Twumasi, , Kayode.

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli.

  1. 06.10.2019
  2. Güncelleme: 06.10.2019 18:28
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