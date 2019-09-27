Herkes susacak onlar konuşacak

Süper Lig'deki derbi haftasında Trabzonspor da Beşiktaş da kritik müsabakayı çıkış maçı olarak görüyor. İki camia da gözünü golcülerine çevirdi. Sezona harika başlayan Trabzonspor'un yıldızı Sörloth, partnerleri Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlanmasıyla sendelese de Beşiktaş karşısında bordo-mavililerin en büyük gol silahı olacak. Norveçli yıldız 10 maçta; 4 gol, 1 asistle takımına önemli katkı verdi. BEŞİKTAŞ'TA ise yokluğunda gol sıkıntısı yaşanan Burak Yılmaz geçen hafta Başakşehir maçında formasına kavuştu. 34 yaşındaki golcü, zorlu müsabakada 1 penaltı alırken, beyaz noktadan topu filelere gönderip, 1 puanı kazandırdı. Trabzonspor'a karşı daha önce 12 maçta forma giyen 'Kral' 6 kez fileleri havalandırıp, 1 asist yaptı. Burak, Fırtına'ya karşı 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi gördü.

FIRTINA 14 ATTI

Trabzonspor bu sezon Avrupa Kupası maçlarıyla beraber toplam 10 resmi müsabaka yaptı. Bordo-mavililerin en golcüsü 5 kez fileleri havalandıran Caleb Ekuban oldu. Ancak Ganalı yıldız sakatlığı sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek. Takımın diğer golcüleri ise Alexander Sörloth (4), Novak (2), Pereira (1), Avdijaj (1) ve Abdülkadir Ömür (1) oldu. Fırtına toplamda 14 kez rakip fileleri sarstı.

KARA KARTAL'DA GOLLER DAĞILDI

Burak Yılmaz'ın yokluğunda gol sıkıntısı çeken Beşiktaş, toplam 6 resmi müsabaka yaptı. Siyah-beyazlıların en golcüsü 2 kez ile Adem Ljajic oldu. Caner Erkin, Umut Nayir, Güven Yalçın, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz ise 1'er gol kaydetti. Kara Kartal 6 maçta sadece 8 kez fileleri havalandırarak düşük bir performans çizdi.

KESKİN NİŞANCI

Beşiktaş'ta sezona en formda giren isim Adem Ljajic oldu. Farklı bir pozisyonda görev yapan 27 yaşındaki Sırp futbolcu, takımın hem en golcüsü hem de en çok asist yapan ismi. Maestro; 6 maçta 2 gol atıp, 3 de asist yaptı. Ljajic'i 2 asistle Caner ve birer asistle N'Koudou ile Lens takip etti.

SOSA İLE BEKLER YÜKÜ ÇEKİYOR

Bordo-mavililer'de asist yükünü Jose Sosa ile savunma bekleri Filip Novak ile Joao Pereira çekiyor. Arjantinli maestro Sosa, forma giydiği 10 maçta, arkadaşlarına 4 kez gol pası vermeyi başardı. Portekizli sağ bek Pereira 2 asist, 1 gol, Çekyalı sol bek Novak ise 2 gol, 1 asistle takımına önemli katkı sağladı. Nwakaeme, Avdijaj, Sörloth, Ekuban ve Yusuf Sarı da birer asist yaptı.

PALABIYIK İLE 33 MAÇ

Derbi hakemi Ali Palabıyık, iki takımın toplam 33 maçını yönetti. Trabzonspor, Palabıyık ile 19 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Kara Kartal, tecrübeli hakem ile 14 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet gördü. Bu derbiyi iki kez yönetti. İki takım birer kez kazandı.

SON MAÇLARDA BEŞİKTAŞ

İki takımın son 10 maçında Beşiktaş'ın 6-2'lik üstünlüğü bulunuyor. İki maç ise berabere bitti. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı son 7 lig maçın 6'sından galip geldi, 1'inden 1 puanla ayrıldı. İki takımın Akyazı'da yaptığı 3 maçın 2'sini Kara Kartal, son karşılaşmayı ise Fırtına üstün tamamladı.