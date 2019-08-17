Süper Lig'den haberler (17.08.2019)

ATTAMAH RESMEN RİZE'DE

Çaykur Rizespor, Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki savunma oyuncusuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giyen Ganalı oyuncu, ligin ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçının kafilesinde yer aldı.

ANTALYASPOR'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Ligde ilk maçına Göztepe deplasmanında çıkacak olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, takımının son durumu hakkında bilgi verdi. Korkmaz, sakatlığı süren Amilton ile Bolu kampında sakatlanıp takımla çalışmaya başlayan Aatıf, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal'ın maç kadrosunda yer almayabileceğini aktardı.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP'E GANALI SAĞ AÇIK

Transferin hareketli kulüplerinden Gazişehir, bir imza daha gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar, İspanya'nın Alaves takımından Patrick Twumasi'yi 1 yıllığına kiraladı. Bir dönem Bursaspor ve Göztepe'nin de transferi için büyük uğraş verdiği 25 yaşındaki sağ açık, geçen sezon 13 maçta oynarken, takımına katkı sağlayamadı.

BİRLİK'TEN BAŞARI MESAJI

Kulüpler Birliği, Süper Lig 2019- 2020 Cemil Usta sezonu için kulüplere başarılar diledi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar dileriz" denildi.

GÖZ-GÖZ TAMAM

7 futbolcu alan Göztepe'de başka takviye yok. Özellikle orta saha ve hücuma takviye beklenirken, Başkan Vekili Talat Papatya, transfere nokta koyduklarını söyledi.

GEVREK'TEN TAKVİYE SÖZÜ

Partizan'a elenip Avrupa defterini kapatan Malatya'da Sergen Yalçın, transfer yapılmadığı için yönetime sitem etmişti. Başkan Adil Gevrek, takıma takviye yapacaklarının sözünü verdi.