Süper Lig'den haberler (17.08.2019)
Spor Toto Süper Lig ekipleri 2019-2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Süper Lig ekiplerinden haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.
ATTAMAH RESMEN RİZE'DE
Çaykur Rizespor, Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki savunma oyuncusuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giyen Ganalı oyuncu, ligin ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçının kafilesinde yer aldı.
ANTALYASPOR'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Ligde ilk maçına Göztepe deplasmanında çıkacak olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, takımının son durumu hakkında bilgi verdi. Korkmaz, sakatlığı süren Amilton ile Bolu kampında sakatlanıp takımla çalışmaya başlayan Aatıf, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal'ın maç kadrosunda yer almayabileceğini aktardı.
GAZİŞEHİR GAZİANTEP'E GANALI SAĞ AÇIK
Transferin hareketli kulüplerinden Gazişehir, bir imza daha gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar, İspanya'nın Alaves takımından Patrick Twumasi'yi 1 yıllığına kiraladı. Bir dönem Bursaspor ve Göztepe'nin de transferi için büyük uğraş verdiği 25 yaşındaki sağ açık, geçen sezon 13 maçta oynarken, takımına katkı sağlayamadı.
BİRLİK'TEN BAŞARI MESAJI
Kulüpler Birliği, Süper Lig 2019- 2020 Cemil Usta sezonu için kulüplere başarılar diledi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar dileriz" denildi.
GÖZ-GÖZ TAMAM
7 futbolcu alan Göztepe'de başka takviye yok. Özellikle orta saha ve hücuma takviye beklenirken, Başkan Vekili Talat Papatya, transfere nokta koyduklarını söyledi.
GEVREK'TEN TAKVİYE SÖZÜ
Partizan'a elenip Avrupa defterini kapatan Malatya'da Sergen Yalçın, transfer yapılmadığı için yönetime sitem etmişti. Başkan Adil Gevrek, takıma takviye yapacaklarının sözünü verdi.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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