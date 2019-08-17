Süper Lig'den haberler (17.08.2019) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Süper Lig'den haberler (17.08.2019)

'den haberler (17.08.2019)

Süper Lig'den haberler (17.08.2019)

Spor Toto ekipleri 2019-2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Süper Lig ekiplerinden haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.

ATTAMAH RESMEN RİZE'DE

, Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki savunma oyuncusuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı. Son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giyen Ganalı oyuncu, ligin ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçının kafilesinde yer aldı.

ANTALYASPOR'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK
Ligde ilk maçına Göztepe deplasmanında çıkacak olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, takımının son durumu hakkında bilgi verdi. Korkmaz, sakatlığı süren Amilton ile kampında sakatlanıp takımla çalışmaya başlayan Aatıf, Doğukan Sinik, 'ın maç kadrosunda yer almayabileceğini aktardı.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP'E GANALI SAĞ AÇIK
Transferin hareketli kulüplerinden Gazişehir, bir imza daha gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar, İspanya'nın Alaves takımından Patrick Twumasi'yi 1 yıllığına kiraladı. Bir dönem Bursaspor ve Göztepe'nin de transferi için büyük uğraş verdiği 25 yaşındaki sağ açık, geçen sezon 13 maçta oynarken, takımına katkı sağlayamadı.

BİRLİK'TEN BAŞARI MESAJI
Kulüpler Birliği, 2019- 2020 Cemil Usta sezonu için kulüplere başarılar diledi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar dileriz" denildi.

GÖZ-GÖZ TAMAM
7 futbolcu alan Göztepe'de başka takviye yok. Özellikle orta saha ve hücuma takviye beklenirken, Başkan Vekili Talat Papatya, transfere nokta koyduklarını söyledi.

GEVREK'TEN TAKVİYE SÖZÜ
Partizan'a elenip Avrupa defterini kapatan 'da , transfer yapılmadığı için yönetime sitem etmişti. Başkan Adil Gevrek, takıma takviye yapacaklarının sözünü verdi.

  1. 17.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig'den haberler (17.08.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN