Süper Lig haberleri (14.08.2019)

Yasak kalktı

Cuma günü ligin açılışında G.Saray'ı konuk ağırlayacak Denizlispor'da başkan Ali Çetin, transfer yasağını kaldırdıklarını söyledi. Çetin, "Yönetici arkadaşlar 'borcu yoktur' belgesini alıp tüm lisansları hemen çıkartacak" diyerek müjdeyi verdi.



Doumbia sesleri

Kayserispor İspanya 2. Ligi'nde Girona'yla sözleşmesini fesheden Seydou Doumbia'yı gündemine aldı. CSKA, Roma ve Lizbon gibi takımlarda da görev yapan 32 yaşındaki Fildişili forvetle pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.



'4 atabiliriz'

Yarın 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Partizan'ı konuk edecek Yeni Malatya tura inanıyor. Yeni transfer Hadebe, "Zorlu bir maç oynayacağız. Orada 3 gol yedik ama burada 4 gol niye atmayalım? Bu mantaliteyle sahaya çıkacağız" dedi.