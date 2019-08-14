Süper Lig haberleri (14.08.2019)
Cuma günü ligin açılışında G.Saray'ı konuk ağırlayacak Denizlispor'da başkan Ali Çetin, transfer yasağını kaldırdıklarını söyledi. Çetin, "Yönetici arkadaşlar 'borcu yoktur' belgesini alıp tüm lisansları hemen çıkartacak" diyerek müjdeyi verdi.
Doumbia sesleri
Kayserispor İspanya 2. Ligi'nde Girona'yla sözleşmesini fesheden Seydou Doumbia'yı gündemine aldı. CSKA, Roma ve Lizbon gibi takımlarda da görev yapan 32 yaşındaki Fildişili forvetle pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.
'4 atabiliriz'
Yarın 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Partizan'ı konuk edecek Yeni Malatya tura inanıyor. Yeni transfer Hadebe, "Zorlu bir maç oynayacağız. Orada 3 gol yedik ama burada 4 gol niye atmayalım? Bu mantaliteyle sahaya çıkacağız" dedi.
- 14.8.2019
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Abdullah Avcı Quaresma'yla özel görüştü
Toplam 1
Yorum
karakartall35 yok arkadaş biz akıllanmayız. pohpohlayın bu adamı böyle el üstünde tutunda gitsin yine en önemli maçta yesin kırmıyızı bravo devam...
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Çilek Adebayor!
Toplam 1
Yorum
ali beker Kayseri takımı yeniden kurmuş. Bence en önemli transferi Taylan Antalyalı'dır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ameliyat oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ VE ÇABUK İYİLEŞ GEÇMİŞ OLSUN İMPARATORUMUZ.SEN KENDİNDEN ÖNCE TÜM GS LILAR İÇİN ÖNEMLİSİN. BU AĞIR BEDENDEN KURTULMALISIN HOCAM.
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