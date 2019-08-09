TFF'den yeni sezon öncesi radikal kararlar

MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, seminer verdi. Buna göre; oyuncu değişikliğinde çıkan oyuncu saha dışına en yakın noktadan oyunu terk edecek. Topun, hakeme çarpıp gol olan veya bariz gol atağına dönüşmesi durumunda hakem atışı yapılacak. Bilerek veya kazayla elle atılan goller iptal edilecek, bilerek elle oynayana sarı kart verilecek. Frikiklerde rakip, barajdan en az 1 metre uzakta duracak.



HOCAYA DA KART VAR

Penaltılarda kalecinin bir ayağı kale çizgisinin üzerinde olacak. Kale vuruşlarında ceza sahası içinde oyun başlayabilecek. Kulübedeki teknik adamlar sarı veya kırmızı kart görebilecek. Ceza sahası içinde hakem atışı kararı çıkarsa top kaleciye verilecek. Ceza sahası dışında ise top hangi oyuncunun kontrolündeyse ona verilecek ve diğer futbolcular en az 4 metre uzak duracak.



DİK DURUN ÇEKİNMEYİN

TFF Başkanı Nihat Özdemir, hakemlere cesur ve standart karar vermelerini söyledi. Raporları açıkça almak istediklerini belirten Özdemir, "Size yapılanları yazmaktan çekinmeyin. Sahada dik ve kararlı durun. Standart kararlar verin ve cesaretle kararları uygulayın. Otoritenizi mutlaka koruyun. Sizlere doğruları yapmayı tavsiye ediyorum" dedi.



ÖDÜL VE CEZA SİSTEMİ OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, seminerde söz aldı. VAR'ın geçen sezon yanlış kullanıldığını aktaran Özdemir, "MHK, VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulayacak. Hakemlerin notu düşürülecek, artacak. Bu uygulamalarla ve çalışarak hata oranı azaltılmalıdır. Bazı kulüplerimiz hatalar sebebiyle serzenişte bulunuyor, buna saygı duyuyorum. Ama hakemleri tartışmaların odağında tutmak fayda sağlamaz. Hakemlere destek olmalıyız" dedi.



VAR ENGELLEYECEK

Son Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi finalinde hakemlik yapan Danny Makkelie, VAR ile ilgili bilgilendirme yaptı. Makkelie, "Şampiyonlar Ligi'nde nasıl uygulanıyorsa öyle olacak. VAR'ın amacı skandalları engellemek. VAR'ın amacı maçı yönetmek değil, açık ve bariz hatalara müdahale etmek. VAR gri pozisyonlara girmeyecek. Yüzde 100 eminse hakemi çağıracak" şeklinde konuştu.



SARI KARTI VERİN!

Uilenberg, Türkiye'de futbolcuların duygularıyla hareket ettiğini belirtip, "En ufak bir kararda bile oyuncular hakemin etrafını sararak taciz ediyorlar. Böyle durumlarda en az bir kişi sarı görecek" dedi. TFF Ulusal Başkanı Şenes Erzik , "Futbol oyununu normal kullanımdan çıkartmamamız gerekiyor. Ne kadar çok ayrıntıya girersek, futbolu rayından çıkarırız" diye konuştu.