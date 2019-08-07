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07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Paralar ödendi

Paralar ödendi

TFF Başkanı , beINSports ile anlaşıp kalan taksidi tahsil ettiklerini ve kulüplere dağıttıklarını söyledi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı , NTV'ye önemli açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluş ile anlaştıklarını ve 200 milyon TL'lik son taksidi tahsil ettiklerini belirten Özdemir, "Dolar bazında yüzde 10 civarında bir indirim yaptık. Bizi kırmadılar ve bunu kulüplerimize dağıttık" dedi. G.Saray ile yaşanan gerilimin yakında sona ereceğini belirten Özdemir'den kısa pasajlar:
Kulüplerimiz altyapının önemini gördü.
'deki 18 takımdan 10'unun mali yapılandırmaya ihtiyacı yok.
İstanbul, 3 milli maça ev sahipliği yapacak.
VAR'da bazı hatalarımız olmadı değil ama bu sezon çok daha iyi olacağına inanıyorum.
  1. 7.8.2019
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