Paralar ödendi
TFF Başkanı Nihat Özdemir, beINSports ile anlaşıp kalan taksidi tahsil ettiklerini ve kulüplere dağıttıklarını söyledi
Kulüplerimiz altyapının önemini gördü.
Süper Lig'deki 18 takımdan 10'unun mali yapılandırmaya ihtiyacı yok.
İstanbul, 3 milli maça ev sahipliği yapacak.
VAR'da bazı hatalarımız olmadı değil ama bu sezon çok daha iyi olacağına inanıyorum.
- 7.8.2019
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Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
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