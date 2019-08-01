Süper Lig 17 Ağustos'ta başlayacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolu için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtip, spekülasyon yaratılan liglerin başlama tarihinde değişiklik olmadığını vurguladı. Başkan Özdemir, "17 Ağustos'ta Süper Lig ve diğer liglerimiz başlayacak. Milli Takımımızın, 7 Eylül'de Andorra ile maçı var. Hem ligler hem de Avrupa elemeleri için maçlar da başlamış olacak. Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak bir döneme gelmekteyiz" ifadelerini kullandı.