Süper Lig 17 Ağustos'ta başlayacak - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Süper Lig 17 Ağustos'ta başlayacak

'ta başlayacak

Süper Lig 17 Ağustos'ta başlayacak

Başkanı , Türk futbolu için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtip, spekülasyon yaratılan liglerin başlama tarihinde değişiklik olmadığını vurguladı.

Başkanı , Türk futbolu için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtip, spekülasyon yaratılan liglerin başlama tarihinde değişiklik olmadığını vurguladı. Başkan Özdemir, "'ta ve diğer liglerimiz başlayacak. , 7 Eylül'de Andorra ile maçı var. Hem ligler hem de Avrupa elemeleri için maçlar da başlamış olacak. 'de artık daha çok konuşulacak bir döneme gelmekteyiz" ifadelerini kullandı.

  1. 1.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig 17 Ağustos'ta başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN