Süper Lig 17 Ağustos'ta başlayacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolu için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtip, spekülasyon yaratılan liglerin başlama tarihinde değişiklik olmadığını vurguladı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolu için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtip, spekülasyon yaratılan liglerin başlama tarihinde değişiklik olmadığını vurguladı. Başkan Özdemir, "17 Ağustos'ta Süper Lig ve diğer liglerimiz başlayacak. Milli Takımımızın, 7 Eylül'de Andorra ile maçı var. Hem ligler hem de Avrupa elemeleri için maçlar da başlamış olacak. Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak bir döneme gelmekteyiz" ifadelerini kullandı.
- 1.8.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Süper Lig 17 Ağustos'ta başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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