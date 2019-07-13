Süper Lig'den haberler (13.07.2019)

GENÇLERBİRLİĞİ'NE FİLDİŞİLİ GOLCÜ

Gençlerbirliği, bonservisi Montpellier'de olan Fildişili golcü Giovanni Sio'yla 2 yıllık imza attı. Başkent ekibinin, 30 yaşındaki tecrübeli golcünün bonservisine, 600 bin Euro ödeyeceği bildirildi. Geçen sezonu kiralık olarak BAE'de I.Kalba'da geçiren Sio, 22 maçta 7 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

KULUSİC'LE YENİDEN

Ankaragücü'nde 22 Temmuz'daki kongre öncesinde transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesinin son yılına giren Kulusic'in kontratını 2021 yılına kadar uzattı. Başkent ekibine devre arasında transfer olan 33 yaşındaki Hırvat stoper, 13 maçta forma giydi.

TÜRKİYE'YE 10 PUAN

Sivasspor'un Ukraynalı yıldızı Rybalka, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Süper Lig'le Ukrayna'yı karşılaştıran ve 10 üzerinden yaptığı puanlamada Türkiye'ye 10, Ukrayna'ya ise 5 veren 29 yaşındaki maestro, "Türkiye'de futbol daha hızlı. Her takım hücum ediyor. Kimse kapanmıyor, savunmaya çekilmiyor. Taktiksel mücadele daha az" yorumunu yaptı.

SELİM AY'IN DEV HAYALİ

Konya'da 10. yılını geçiren takım kaptanlarından Selim Ay, yeşil-beyazlı forma altında şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyledi. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, "İnşallah Allah'ın izniyle önümüzdeki yıllarda hedefim; lig şampiyonluğu ve sonrasında Konyaspor'u Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil edebilmek" diye konuştu.

SACKO BEKLENİYOR

Denizli, Beşiktaş'tan Sedat Şahintürk'ü 1 yıllığına kiralarken, Sacko için de gün sayıyor. Horoz, geçen sezon kiralık oynadığı A.Gücü'nün yüksek ücret önermesi nedeniyle sıkıntı yaşanan transferde, Malili kanat oyuncusunun kulübü Leeds'le el sıkıştı. İmzaların birkaç güne atılacağı öğrenildi.

ABDELHAMİD ISRARI

Başakşehir, Fransa'da Reims'ten Faslı stoper Yunis Abdelhamid'in peşinde. Fransız L'Equipe'deki habere göre; turuncu- lacivertliler 31 yaşındaki stoper için 500 bin Euro önerirken, Reims, 2 milyon istedi. Reims'in, kontratının son yılındaki Abdelhamid'i bedelsiz kaybetmemek için transfere yeşil ışık yakacağı belirtildi.

GÖKHAN BEKLEMEDE

Rizespor ve A Milli Takım'ın 24 yaşındaki kalecisi Gökhan Akkan, transferiyle ilgili konuştu. Akkan, "Kulübüme gelen teklif var mı, yok mu bilmiyorum. Gelirse oturup bir değerlendirme yaparız. Resmi teklif gelirse kulübümün çıkarlarını düşünürüm" dedi.

KAYSERi'DEN iMZA ŞOV

Transferin hareketli kulübü Kayserispor, bombaları patlatmaya devam ediyor. Valencia'dan Tunuslu stoper Abdennour'u alan sarıkırmızılılar, Akhisarspor'dan ayrılan 32 yaşındaki Portekizli sağ bek Migeul Lopes'le de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor dün akşam saatlerinde ise Fenerbahçe'den Yasir Subaşı'yı üç yıllığına renklerine bağlayıp şova devam etti.

TREZEGUET 15 MİLYON EURO

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Trezeguet hakkında konuştu. Öksüz, "A.Villa ve bir İngiliz ekibinden teklif geldi. Biri 5, diğeri ise 7.5 milyon Euro teklif etti, kabul edilmedi. 15 milyon Euro'dan aşağı teklifleri kabul etmeyeceğiz" dedi.