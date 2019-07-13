Süper Lig'den haberler (13.07.2019) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
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'den haberler (13.07.2019)

Süper Lig'den haberler (13.07.2019)

Spor Toto ekipleri 2019-2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Süper Lig ekiplerinden haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE FİLDİŞİLİ GOLCÜ
Gençlerbirliği, bonservisi Montpellier'de olan Fildişili golcü Giovanni Sio'yla 2 yıllık imza attı. Başkent ekibinin, 30 yaşındaki tecrübeli golcünün bonservisine, 600 bin Euro ödeyeceği bildirildi. Geçen sezonu kiralık olarak BAE'de I.Kalba'da geçiren Sio, 22 maçta 7 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

KULUSİC'LE YENİDEN
Ankaragücü'nde 22 Temmuz'daki kongre öncesinde çalışmaları da sürüyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesinin son yılına giren Kulusic'in kontratını 2021 yılına kadar uzattı. Başkent ekibine devre arasında transfer olan 33 yaşındaki Hırvat stoper, 13 maçta forma giydi.

TÜRKİYE'YE 10 PUAN
Sivasspor'un Ukraynalı yıldızı Rybalka, 'ye övgüler yağdırdı. 'le 'yı karşılaştıran ve 10 üzerinden yaptığı puanlamada Türkiye'ye 10, Ukrayna'ya ise 5 veren 29 yaşındaki maestro, "Türkiye'de futbol daha hızlı. Her takım hücum ediyor. Kimse kapanmıyor, savunmaya çekilmiyor. Taktiksel mücadele daha az" yorumunu yaptı.

SELİM AY'IN DEV HAYALİ
'da 10. yılını geçiren takım kaptanlarından Selim Ay, yeşil-beyazlı forma altında şampiyon olmak ve 'nde oynamak istediğini söyledi. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, "İnşallah Allah'ın izniyle önümüzdeki yıllarda hedefim; lig şampiyonluğu ve sonrasında Konyaspor'u Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil edebilmek" diye konuştu.

SACKO BEKLENİYOR
, Beşiktaş'tan Sedat Şahintürk'ü 1 yıllığına kiralarken, Sacko için de gün sayıyor. Horoz, geçen sezon kiralık oynadığı A.Gücü'nün yüksek ücret önermesi nedeniyle sıkıntı yaşanan transferde, Malili kanat oyuncusunun kulübü Leeds'le el sıkıştı. İmzaların birkaç güne atılacağı öğrenildi.

ABDELHAMİD ISRARI
Başakşehir, Fransa'da Reims'ten Faslı stoper Yunis Abdelhamid'in peşinde. Fransız L'Equipe'deki habere göre; turuncu- lacivertliler 31 yaşındaki stoper için 500 bin Euro önerirken, Reims, 2 milyon istedi. Reims'in, kontratının son yılındaki Abdelhamid'i bedelsiz kaybetmemek için transfere yeşil ışık yakacağı belirtildi.

GÖKHAN BEKLEMEDE
Rizespor ve A 'ın 24 yaşındaki kalecisi Gökhan Akkan, transferiyle ilgili konuştu. Akkan, "Kulübüme gelen teklif var mı, yok mu bilmiyorum. Gelirse oturup bir değerlendirme yaparız. Resmi teklif gelirse kulübümün çıkarlarını düşünürüm" dedi.

KAYSERi'DEN iMZA ŞOV
Transferin hareketli kulübü , bombaları patlatmaya devam ediyor. Valencia'dan Tunuslu stoper Abdennour'u alan sarıkırmızılılar, Akhisarspor'dan ayrılan 32 yaşındaki Portekizli sağ bek Migeul Lopes'le de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor dün akşam saatlerinde ise Fenerbahçe'den Yasir Subaşı'yı üç yıllığına renklerine bağlayıp şova devam etti.

TREZEGUET 15 MİLYON EURO
Kasımpaşa Başkan Vekili , Trezeguet hakkında konuştu. Öksüz, "A.Villa ve bir İngiliz ekibinden teklif geldi. Biri 5, diğeri ise 7.5 milyon Euro teklif etti, kabul edilmedi. 15 milyon Euro'dan aşağı teklifleri kabul etmeyeceğiz" dedi.

  1. 13.7.2019
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