Süper Lig özeti (09.07.19)



BRATTAN MALATYA'DA

Aleksic'in Al Ahli'ye satışından yaklaşık 2 milyon euro'yu kasasına koyan Yeni Malatyaspor, kadrosunu iki yeni oyuncu ile takviye edecek. Kiralık olarak gittiği Melbourne City'den döndüğü Manchester City'nin serbest bıraktığı Avustralyalı ön libero Luke Brattan ve Zimbabwe'li stoper Teenage Hadebe'yi Malatya'da davet eden sarı-kırmızılılar, Brattan ile prensipte anlaştılar. Kulüpten yapılan uçak biletli paylayşıma göre Bratttan'ın yarın sabah kentte olması bekleniyor. Öte yandan sezonun ilk hazırlık maçında Eren Tozlu'nun golüyle Celik Zenica'yı 1-0 yendiler.?



MURİÇ'İN YERİNE ESEOLA

Muriç'i Fenerbahçe'ye satan Rize, alternatifini Kazakistan'da buldu. Yeşil-mavililerin, Kazakistan'da K.Almaty'de oynayan, 1.88 boyundaki A.Habib Eseola'yla ilgilendiği öğrenildi. Geçen sezon 21 maçta, 14 gol, 2 asistle oynayan 28 yaşındaki golcünün kontratı 31 Aralık 2019'da sona eriyor. Özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çeken Eseola, hem Ukrayna hem Nijerya vatandaşı.



ALEKSİÇ'TEN 2 MİLYON EURO

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, yeni malatyaspor'un sırp yıldızı Danijel Aleksic'i 3 yıllığına renklerine bağladı. Sarı-kırmızılıların 130 bin euro bonservis ödediği 28 yaşındaki Aleksiç'i, 2 milyon euro'ya al ahli'ye sattığı öne sürüldü.



A.GÜCÜ'NDE AĞCABAĞ ADAY

İş adamı Murat Ağcabağ, Ankaragücü'nün 22 Temmuz, çoğunluk sağlanmaması durumunda ise 30 Temmuz'daki olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Başkan adayı Ağcabağ, "Daha Güçlü Ankaragücü" sloganıyla başlattığı kampanyasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.



GÖZTEPE'DE EREN SEVİNCİ?

Forvet sıkıntısı çeken Göztepe, Eren Derdiyok transferinde sona yaklaştı. Son haftada lige tutunan İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi, G.Saray ile yollarını ayıran İsviçreli golcü dün kente gelip sağlık kontrolüne girdi. 2+1 bir yıllık yapılan anlaşmanın resmi imzalarının bugün atılması bekleniyor. Süper Lig'de Kasımpaşa ve G.Saray formalarıyla 101 karşılaşmaya çıkan Eren, 35 gol atıp 10 da asist yaptı.?



DENİZLİSPOR'DA SEDAT ATAĞI

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, transferde dur durak bilmiyor. Yeşil-siyahlılar, geçen sezon Balıkesir'de 33 maçta 3 gol, 6 asistle dikkat çeken, bonservisi Beşiktaş'ta bulunan 23 yaşındaki orta saha Sedat Şahintürk için girişimlerini sürdürüyor. Ege ekibinin kiralık formülü yerine, bonservisiyle almak istediği öğrenildi.



TFF VE BİRLİK'TEN BASIN TOPLANTISI

TFF tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan Kulüp Lisans Talimatı ile ilgili, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde bugün gerçekleştirilecek olan basın toplantısı, saat 11.00'de başlayacak.



YABANCILAR DÖNÜYOR

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de yabancı futbolcular da ülkelerinden dönüyor. Castro, Jerome, Grillo ve Ngando'dan sonra Titi ve Reis de döndü. Ülkelerinin milli takımlarında forma giyen Portekizli Beto, Senegalli Gassama ve Kosta Rikalı Borges, gelecek günlerde takıma katılacak.



BAŞAKŞEHİR'E VİKİNG STOPER

Başakşehir, İngiltere'nin Huddersfield takımından Mathias Jorgensen'i radarına aldı. Danimarka gazetesi Ekstra Bladet'e göre; İngilizler, 29 yaşındaki stoperin transferine sıcak bakıyor ancak 2 milyon Euro'luk teklifi az buldu. Jorgensen, geçen sezon 25 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.





ABDENNOUR GENÇLER'DE

Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, transferde atağa kalktı. Başkent temsilcisi, Trabzon'un da gündemine gelen Aymen Abdennour ile prensipte anlaştı. Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olan geçiren 29 yaşındaki Tunuslu stoperin bonservisi Valencia'da bulunuyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2020'de sona erecek olan Aymen'in Gençlerbirliği'ne imza atması bekleniyor.