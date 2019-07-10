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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Kondisyon yüklediler

Kondisyon yüklediler

yönetiminde ve 'nde çalışan , dün sabah kondisyon ağırlıklı idman yaptı. İstasyon çalışmaları yapan siyah-beyazlılarda izni biten Roco da takıma katıldı.

yönetiminde ve 'nde çalışan , dün sabah kondisyon ağırlıklı idman yaptı. İstasyon çalışmaları yapan siyah-beyazlılarda izni biten Roco da takıma katıldı. İzinli olan Atiba ve 'in yanı sıra ameliyat olan Burak antrenmanda yer almadı. Abdullah Avcı'nın futbolcuları yakından takip etmesi de gözden kaçmadı.

KISA MESAFEDE PAS TRAFİĞİ
Riva'da vince yerleştirilen kameralarla idmanları kaydettiren Avcı'nın amacı oyuncularına dağılış yanışlarını daha rahat gösterebilmek. İlk idmandan "Birbirinize yakın oynayın" mesajları veren Avcı'nın kısa mesafe paslaşmalar yapan bir takım yaratmak için bu sistemi daha etkin şekilde kullanacağı bildirildi.

İDMANI BIRAKAN Q7 KORKUTTU
Çalışmalarına Riva'da devam eden siyah-beyazlılar, kondisyon yüklemesi yaparken, hisseden Quaresma, yapılan tedavinin ardından tedbir amaçlı olarak idmanı yarıda bıraktı. Çalışmanın bir bölümünde ayağında ağrı hisseden 'ya sağlık ekibi müdahale ederken, Portekizli yıldız idmana devam etti. Ancak ağrılarının artması üzerine tecrübeli futbolcu, tedbir amaçlı olarak i dmanı yarıda bıraktı. Quaresma'nın önemli bir sorun yaşamadığı ve idmanlara devam edeceği belirtildi.

  1. 10.7.2019
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