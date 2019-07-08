Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Takımın başına Abdullah Avcı'yı getirdikten sonra takviye çalışmalarına başlayan ancak transferde sessiz kalan Beşiktaş'ta taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. 2017 yılında 22.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekiplerinden Everton'ın yolunu tutan ancak yeterli forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılması gündemde olan Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.
8 Temmuz 2019 Pazartesi 07:53
Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sessizliğini bozuyor.

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Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Siyah-beyazlılar ilk olarak geçtiğimiz sezon Torino'dan kiralanan Adem Ljajic ve Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Süper Lig'in ikinci yarısında kiralık olarak Ankaragücü forması giyen Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd ile de imza aşamasına gelen Kara Kartal'ın bu üç transferi önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Öte yandan Beşiktaş'a dönüşü gündeme gelen Cenk Tosun hakkında Everton cephesinde sıcak gelişmeler yaşandı.

Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!

Diego Costa transferi için atağa kalkan Everton, yıldız golcüyü kadrosuna katma konusunda tüm imkanlarını seferber etti.

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