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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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sıcak baktı

Vitor Hugo sıcak baktı

, daha önce de ilgilendiği 'da forma giyen Brezilyalı stoper 'yu gündemine aldı. basınında çıkan habere göre 28 yaşındaki oyuncuya 'dan ve 'dan da teklifler var.

, daha önce de ilgilendiği 'da forma giyen Brezilyalı stoper 'yu gündemine aldı. basınında çıkan habere göre 28 yaşındaki oyuncuya 'dan ve 'dan da teklifler var. Geçtiğimiz hafta İtalya'da bu oyuncuyla bir görüşme yapan Beşiktaş'ın Hugo'dan olumlu yanıt aldığı iddia edildi.

  1. 10.7.2019
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