Vitor Hugo sıcak baktı

Beşiktaş, daha önce de ilgilendiği Fiorentina'da forma giyen Brezilyalı stoper Vitor Hugo'yu gündemine aldı. İtalya basınında çıkan habere göre 28 yaşındaki oyuncuya Brezilya'dan ve İspanya'dan da teklifler var. Geçtiğimiz hafta İtalya'da bu oyuncuyla bir görüşme yapan Beşiktaş'ın Hugo'dan olumlu yanıt aldığı iddia edildi.