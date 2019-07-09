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09 Temmuz 2019, Salı
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Burak 1 yıl uzattı

Burak 1 yıl uzattı

, 'nın sözleşmesini uzattı. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

, 'nın sözleşmesini uzattı. 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi. Burak Can Yıldızlı, geçen sezon ligde 27 maçta forma giyip 3,4 sayı ve 3 ribaunt ortalamasıyla mücadele etmişti.

  1. 9.7.2019
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