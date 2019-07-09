Ve Kartallar sahaya indi
Beşiktaş 2019-2020 sezonunu Riva'da açtı. Milli Takım'ın tesislerinde toplanan takım, ilk idmanını burada gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı medya mensuplarıyla selamlaştı, daha sonra futbolcularla kısa bir görüşme yaptı.
Beşiktaş 2019-2020 sezonunu Riva'da açtı. Milli Takım'ın tesislerinde toplanan takım, ilk idmanını burada gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı medya mensuplarıyla selamlaştı, daha sonra futbolcularla kısa bir görüşme yaptı. Takımdan ayrılacağı konuşulan Quaresma ilk idmanda yerini aldı. Antrenmanın çift kale bölümünde Vida kısa süreli bir sakatlık geçirirken; Abdullah Avcı çalışmanın tamamının vince yerleştirilen bir kamerayla kayda aldırdı.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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