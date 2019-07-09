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09 Temmuz 2019, Salı
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Ve Kartallar sahaya indi

Ve Kartallar sahaya indi

2019-2020 sezonunu Riva'da açtı. 'ın tesislerinde toplanan takım, ilk idmanını burada gerçekleştirdi. medya mensuplarıyla selamlaştı, daha sonra futbolcularla kısa bir görüşme yaptı.

2019-2020 sezonunu Riva'da açtı. 'ın tesislerinde toplanan takım, ilk idmanını burada gerçekleştirdi. medya mensuplarıyla selamlaştı, daha sonra futbolcularla kısa bir görüşme yaptı. Takımdan ayrılacağı konuşulan Quaresma ilk idmanda yerini aldı. Antrenmanın çift kale bölümünde Vida kısa süreli bir sakatlık geçirirken; Abdullah Avcı çalışmanın tamamının vince yerleştirilen bir kamerayla kayda aldırdı.

  1. 9.7.2019
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