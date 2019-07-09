Ve Kartallar sahaya indi

Beşiktaş 2019-2020 sezonunu Riva'da açtı. Milli Takım'ın tesislerinde toplanan takım, ilk idmanını burada gerçekleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı medya mensuplarıyla selamlaştı, daha sonra futbolcularla kısa bir görüşme yaptı. Takımdan ayrılacağı konuşulan Quaresma ilk idmanda yerini aldı. Antrenmanın çift kale bölümünde Vida kısa süreli bir sakatlık geçirirken; Abdullah Avcı çalışmanın tamamının vince yerleştirilen bir kamerayla kayda aldırdı.