Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz ameliyat edildi. Kulübün resmi web sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ameliyatın iyi geçtiği herhangi bir problem olmadığı duyuruldu.
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Futbolcumuz Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi.
Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5. tarak kemiğine (metatars) vida yerleştirildi.
Beşiktaş Ailesi olarak Burak Yılmaz'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.
Edinilen bilgilere göre golcü oyuncun tedavisi 2-3 hafta sürecek.
- 08.07.2019
- Güncelleme: 08.07.2019 18:13
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
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