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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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'tan açıklaması

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

'ın golcü oyuncusu ameliyat edildi. Kulübün resmi web sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ameliyatın iyi geçtiği herhangi bir problem olmadığı duyuruldu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbolcumuz , sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi.

Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5. tarak kemiğine (metatars) vida yerleştirildi.

Ailesi olarak Burak Yılmaz'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.

Edinilen bilgilere göre golcü oyuncun tedavisi 2-3 hafta sürecek.

  1. 08.07.2019
  2. Güncelleme: 08.07.2019 18:13
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