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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Reguılon’dan 'a kötü haber

Reguılon’dan Beşiktaş'a kötü haber

'ın hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen için Sevilla'dan kötü haber geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre Endülüs temsilcisi, 22 yaşındaki sol beki kiralamak için artık gün sayıyor.

'ın hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen için Sevilla'dan kötü haber geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre Endülüs temsilcisi, 22 yaşındaki sol beki kiralamak için artık gün sayıyor. takımları Alaves ile Leganes'in yanısıra 'un da oyuncu ile ilgilendiği önce sürüldü.

  1. 3.7.2019
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