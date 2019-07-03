Reguılon’dan Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen Sergio Reguilon için Sevilla'dan kötü haber geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre Endülüs temsilcisi, 22 yaşındaki sol beki kiralamak için artık gün sayıyor.
Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen Sergio Reguilon için Sevilla'dan kötü haber geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre Endülüs temsilcisi, 22 yaşındaki sol beki kiralamak için artık gün sayıyor. La Liga takımları Alaves ile Leganes'in yanısıra Borussia Dortmund'un da oyuncu ile ilgilendiği önce sürüldü.
- 3.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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