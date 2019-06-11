Süper Lig özeti (10.06.19)
11 Haziran 2019, Salı
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özeti (10.06.19)

Süper Lig özeti (10.06.19)

Spor Toto 'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte Süper Lig'deki önemli gelişmeler...

ULAŞ SİVAS YOLUNDA
'un, Altay forması giyen genç savunmacı Ulaş Zengin için teklif yaptığı öğrenildi. ekibinin, 21 yaşındaki stoper için 2 milyon TL ve sonraki satıştan da pay istediği belirtilirken; taraflar arasında pazarlığın son aşamaya geldiği bildirildi.

BURUK İMZALIYOR
, 'dan boşalan teknik direktörlük görevine 'un getirildiğini duyurdu. 45 yaşındaki teknik adamın bugün 11.00'de resmi imzaya atacağı bildirildi. Son olarak Ç. 'yi çalıştıran Buruk, performansıyla beğeni topladı.

6 MİLYON EURO İSTEDİ
Yeni Malatyaspor'la anlaşma sağlayan , sarı-kırmızılı yönetimden 6 milyon euro'luk bir bütçesi istedi. Adil Gevrek ve kurmaylarının, transfer için kolları sıvadığı öğrenildi. , Yalçına'a kısa süre içerisinde 2 yıllık resmi imzayı attıracak.

  1. 11.6.2019
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