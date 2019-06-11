Süper Lig özeti (10.06.19)

ULAŞ SİVAS YOLUNDA

Sivasspor'un, Altay forması giyen genç savunmacı Ulaş Zengin için teklif yaptığı öğrenildi. İzmir ekibinin, 21 yaşındaki stoper için 2 milyon TL ve sonraki satıştan da pay istediği belirtilirken; taraflar arasında pazarlığın son aşamaya geldiği bildirildi.



BURUK İMZALIYOR

Başakşehir, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirildiğini duyurdu. 45 yaşındaki teknik adamın bugün 11.00'de resmi imzaya atacağı bildirildi. Son olarak Ç. Rize'yi çalıştıran Buruk, performansıyla beğeni topladı.



6 MİLYON EURO İSTEDİ

Yeni Malatyaspor'la anlaşma sağlayan Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı yönetimden 6 milyon euro'luk bir transfer bütçesi istedi. Adil Gevrek ve kurmaylarının, transfer için kolları sıvadığı öğrenildi. Malatya, Yalçına'a kısa süre içerisinde 2 yıllık resmi imzayı attıracak.