Gazişehir Gaziantep’te Altıpamak’la yollar ayrıldı
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Gazişehir ’te Altıpamak’la yollar ayrıldı

Gazişehir Gaziantep’te Altıpamak’la yollar ayrıldı

Önümüzdeki sezon 'de mücadele edecek olan Gazişehir 'te ’la yollar ayrıldı.

Önümüzdeki sezon 'de mücadele edecek olan Gazişehir 'te 'la yollar ayrıldı.
Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, " Futbol Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapmış olan Mehmet Altıparmak ile sözleşmemiz sona ermiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Takımımızı Süper Lig'e yükseltme başarısı gösteren Mehmet Altıparmak ve değerli ekibine yürekten teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
  1. 08.06.2019
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