Gazişehir Gaziantep’te Altıpamak’la yollar ayrıldı
Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Gazişehir Gaziantep'te Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’la yollar ayrıldı.
Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapmış olan Mehmet Altıparmak ile sözleşmemiz sona ermiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Takımımızı Süper Lig'e yükseltme başarısı gösteren Mehmet Altıparmak ve değerli ekibine yürekten teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
- 08.06.2019
-
Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
-
Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
-
Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Gazişehir Gaziantep’te Altıpamak’la yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.