Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!
04 Haziran 2019, Salı
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'un yeni takımı belli oldu!

Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!

ile yollarını ayırma kararı alan , teknik adam arayışlarına başlamıştı. ekibi 'dan ayrılan ile masaya oturdu.

ile yollarını ayırma kararı alan , teknik adam arayışlarına başlamıştı. ekibi 'dan ayrılan ile masaya oturdu.

Alanya'ya giden teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu'nun otelinde konaklıyor.


  1. 04.06.2019
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