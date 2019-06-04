Erol Bulut'un yeni takımı belli oldu!
Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırma kararı alan Alanyaspor, teknik adam arayışlarına başlamıştı. Akdeniz ekibi Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Erol Bulut ile masaya oturdu.
Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırma kararı alan Alanyaspor, teknik adam arayışlarına başlamıştı. Akdeniz ekibi Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Erol Bulut ile masaya oturdu.
Alanya'ya giden teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor İkinci Başkanı Kamil Köseoğlu'nun otelinde konaklıyor.
- 04.06.2019
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Toplam 2
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