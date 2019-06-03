Jahovic bombası! Son dakika transfer haberleri...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda golcü konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Göztepe, eski oyuncusu Adis Jahovic'i istiyor... Konyaspor'la sözleşmesini feshetmeye çalışan Makedon oyuncunun durumu bayram sonrası netlik kazanacak.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Göztepe'ye 2016-2017 sezonunda Rusya'nın Samara takımından gelen golcü futbolcu ilk senesinde 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Ligde 33 maça çıkan futbolcu 21 gol atarak Göztepe tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını aldı.

Antalya'da oynanan Play-Off finalinde 90+5. dakikada Eskişehirspor ağlarını sarsarak Süper Lig'e yükselişte büyük pay sahibi olan Jahovic ertesi sezon da coştu. İlk devrede Göztepe forması giyen Jahovic, 18 maçta 14 gol atarak yıldızlaştı. Ardından yönetimden zam isteyen tecrübeli forvet, 1 milyon 250 bin euroya Konyaspor'a satıldı.

Geçen sezon yeşil-beyazlılarda 28 maçta 6 gol atan Jahovic, 1718 dakika süre aldı. Jahovic son haftalarda ise teknik direktör Aykut Kocaman tarafından yedek kulübesine çekilmişti.