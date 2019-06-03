Jahovic bombası! Son dakika transfer haberleri...
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Jahovic bombası! Son dakika haberleri...

Jahovic bombası! Son dakika transfer haberleri...

Transferde son dakika... 'de yeni sezonda kabus görmek istemeyen , listesine yıldızları eklemeyi sürdürüyor. Özellikle golcü transferinde kaliteli ve deneyimli isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların Medipol Başakşehir'den 'dan sonra eski santrforu 'i de istediği ortaya çıktı. Atiker Konyaspor'la yollarını ayırmaya çalışan, yeşil-beyazlıların yeni sezon planlamasında da yer almadığı öğrenilen Makedon futbolcunun yeniden Göztepe'ye dönebileceği vurgulandı. Son zamanlarda Göztepe'nin sosyal medya hesaplarını beğenen ve taraftarlarla forumlarda sürekli sohbet eden 32 yaşındaki oyuncunun 'i ve kulübü çok özlediğini dile getirdiği ileri sürüldü. Teknik direktör ile ayrılık sonrası ufak bir gerginlik yaşayan Jahovic'e tüm camianın da sıcak baktığı belirtildi.

'de yeni sezonda golcü konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen , eski oyuncusu 'i istiyor... Konyaspor'la sözleşmesini feshetmeye çalışan Makedon oyuncunun durumu bayram sonrası netlik kazanacak.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Göztepe'ye 2016-2017 sezonunda Rusya'nın Samara takımından gelen golcü futbolcu ilk senesinde 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. Ligde 33 maça çıkan futbolcu 21 gol atarak Göztepe tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanını aldı.

Antalya'da oynanan Play-Off finalinde 90+5. dakikada Eskişehirspor ağlarını sarsarak Süper Lig'e yükselişte büyük pay sahibi olan Jahovic ertesi sezon da coştu. İlk devrede Göztepe forması giyen Jahovic, 18 maçta 14 gol atarak yıldızlaştı. Ardından yönetimden zam isteyen tecrübeli forvet, 1 milyon 250 bin euroya Konyaspor'a satıldı.

Geçen sezon yeşil-beyazlılarda 28 maçta 6 gol atan Jahovic, 1718 dakika süre aldı. Jahovic son haftalarda ise teknik direktör Aykut Kocaman tarafından yedek kulübesine çekilmişti.

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  2. Güncelleme: 03.06.2019 12:33
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