Christoph Daum sürprizi! Görüşme yapıldı... Son dakika haberleri...
Spor Toto Süper Lig'de Christoph Daum sürprizi yaşanıyor... Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Christoph Daum ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Alman çalıştırıcının maliyeti, Ankara ekibine fazla geldi ve anlaşma gerçekleşmedi. Bu neticenin ardından Gençlerbirliği, listesinde yer alan diğer isimlere yöneldi.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörü koltuğu için Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir isme yöneldi. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum'a teklif götüren Gençlerbirliği, tecrübeli teknik adamdan olumlu yanıt aldı.
Ankara ekibi ile masaya oturan Daum, şartlarını sundu. Fakat Ankara ekibi Alman hocanın maliyetinin yüksek olması sebebiyle bu operasyondan vazgeçti.
ELDE, BULUT VE ÖZDİLEK KALDI
Cristoph Daum'un ardından Rıza Çalımbay'la da anlaşmaya varamayan kırmızı siyahlıların, Samet Aybaba'da pürüz çıkması durumunda Erol Bulut ve Mehmet Özdilek isimlerine yöneleceği bildirildi.
- 03.06.2019
-
Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
-
Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
-
Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
Christoph Daum sürprizi! Görüşme yapıldı... Son dakika haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.