Christoph Daum sürprizi! Görüşme yapıldı... Son dakika haberleri...

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörü koltuğu için Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir isme yöneldi. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum'a teklif götüren Gençlerbirliği, tecrübeli teknik adamdan olumlu yanıt aldı.

Ankara ekibi ile masaya oturan Daum, şartlarını sundu. Fakat Ankara ekibi Alman hocanın maliyetinin yüksek olması sebebiyle bu operasyondan vazgeçti.

ELDE, BULUT VE ÖZDİLEK KALDI

Cristoph Daum'un ardından Rıza Çalımbay'la da anlaşmaya varamayan kırmızı siyahlıların, Samet Aybaba'da pürüz çıkması durumunda Erol Bulut ve Mehmet Özdilek isimlerine yöneleceği bildirildi.