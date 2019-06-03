Christoph Daum sürprizi! Görüşme yapıldı... Son dakika haberleri...
03 Haziran 2019, Pazartesi
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sürprizi! Görüşme yapıldı... Son dakika haberleri...

Christoph Daum sürprizi! Görüşme yapıldı... Son dakika haberleri...

'de sürprizi yaşanıyor... Süper Lig’in yeni ekiplerinden , teknik direktörlük görevi için Christoph Daum ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Alman çalıştırıcının maliyeti, Ankara ekibine fazla geldi ve anlaşma gerçekleşmedi. Bu neticenin ardından Gençlerbirliği, listesinde yer alan diğer isimlere yöneldi.

'in yeni ekiplerinden , teknik direktörü koltuğu için Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir isme yöneldi. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Alman 'a teklif götüren Gençlerbirliği, tecrübeli teknik adamdan olumlu yanıt aldı.

Ankara ekibi ile masaya oturan Daum, şartlarını sundu. Fakat Ankara ekibi Alman hocanın maliyetinin yüksek olması sebebiyle bu operasyondan vazgeçti.

ELDE, BULUT VE ÖZDİLEK KALDI

Cristoph Daum'un ardından 'la da anlaşmaya varamayan kırmızı siyahlıların, 'da pürüz çıkması durumunda Erol Bulut ve isimlerine yöneleceği bildirildi.

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  1. 03.06.2019
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