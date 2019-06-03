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2020 Kartal bambaşka... Abdullah Avcı'dan Başakşehir taarruzu! Caner Erkin... Beşiktaş transfer haberleri...
Beşiktaş'ın teknik direktörlük için resmi olarak açıkladığı ması beklenen Abdullah Avcı, Siyah-Beyazlı yönetimle transferi masaya yatırdı. Avcı, iki eski öğrencisini istedi... Takım içi dengeleri de masaya yatıran Kartal, kadro operasyonu için düğmeye bastı. İşte Avcı'nın ilk transfer planı ve beklenmeyen Caner Erkin kararı:
3 Haziran 2019 Pazartesi 10:36
Güncelleme: 03.06.2019 10:52
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Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3.sırada bitiren Beşiktaş, gelecek sezon ise bambaşka bir takım izlettirmek istiyor.
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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın defansif anlayışa sahip olduğu yönünde eleştiriler gelse de deneyimli teknik adam Beşiktaş üzerinde bambaşka bir formül üstünde çalışıyor.
Son dört sezonda Şenol Güneş'le birlikte hücumcu kimliğiyle ağır basan Beşiktaş'ın başına Abdullah Avcı'nın geçmesi eleştirileri de beraberinde getirdi.
Avcı'nın defansif anlayışa sahip olduğunu savunanlar; Şenol Güneş'le hücum futboluna alışan Beşiktaş için bu değişikliğin zararlı olacağı görüşünde.
Bu görüşün en güçlü dayanağı ise Başakşehir'in geçen sezon ligi 49 gol atarak kapatması. Ancak bu rakam buzdağının sadece görünen kısmı...