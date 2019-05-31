Muhammet Demir Başakşehir'de! Son dakika transfer haberleri...
31 Mayıs 2019, Cuma
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'de! Son dakika haberleri...

Muhammet Demir Başakşehir'de! Son dakika transfer haberleri...

ile sözleşmesi sona eren , Medipol ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki golcü futbolcu ligin son haftasında oynanan Galatasaray maçı sonrası Sivasspor tribünlerini selamlamıştı. Aradan geçen 1 hafta sonrası yıldız oyuncunun yeni adresi oldu.

Son olarak forması giyen ve sözleşmesinin bitmesiyle kırmızı beryalı ekip ile yollarını ayrına 'in teni rotası oldu. Golcü oyuncu, Medipol ile anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezonda 22 maça çıkarken 4 gol atmıştı. Muhammet Demir'in resmi sözleşmeyi kısa süre sonra imzalayacağı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR'İN İKİNCİ TRANSFERİ OLDU!

Başakşehir, Muhammet'ten önce 'i kadrosuna katmış ve bu için PSV'ye 1 milyon euro ödeyeceğini açıklamıştı. Muhammed Demir, Aziz Behich'ten sonra bu sezon Başakşehir'in ikinci transferi oldu.

Abdullah Avcı Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde

  1. 31.05.2019
  2. Güncelleme: 31.05.2019 17:14
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