Muhammet Demir Başakşehir'de! Son dakika transfer haberleri...
Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Muhammet Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki golcü futbolcu ligin son haftasında oynanan Galatasaray maçı sonrası Sivasspor tribünlerini selamlamıştı. Aradan geçen 1 hafta sonrası yıldız oyuncunun yeni adresi İstanbul oldu.
Son olarak Demir Grup Sivasspor forması giyen ve sözleşmesinin bitmesiyle kırmızı beryalı ekip ile yollarını ayrına Muhammet Demir'in teni rotası İstanbul oldu. Golcü oyuncu, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
27 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezonda 22 maça çıkarken 4 gol atmıştı. Muhammet Demir'in resmi sözleşmeyi kısa süre sonra imzalayacağı öğrenildi.
BAŞAKŞEHİR'İN İKİNCİ TRANSFERİ OLDU!
Başakşehir, Muhammet'ten önce Aziz Behich'i kadrosuna katmış ve bu transfer için PSV'ye 1 milyon euro ödeyeceğini açıklamıştı. Muhammed Demir, Aziz Behich'ten sonra bu sezon Başakşehir'in ikinci transferi oldu.
- 31.05.2019
- Güncelleme: 31.05.2019 17:14
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